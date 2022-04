Paulina Goto celebra tres años de amor al lado de Rodrigo Saval

Para Paulina Goto el amor es una parte fundamental en su vida. Algo que se ha visto reflejado en la increíble historia que escrito de la mano de su novio Rodrigo Saval, luego de pasar por momentos sumamente complicados para ella y de haber tenido algunas relaciones que no fueron del todo exitosas. Es por eso que ahora que han cumplido tres años desde que decidieron iniciar su noviazgo, los enamorados han querido celebrar por todo lo alto esta fecha tan especial, haciendo eco del gran amor que se tienen a través de románticos detalles con los que han hecho suspirar a todos sus seguidores.

A través de su perfil de Instagram, Paulina compartió un lindo video en el que plasmó algunos de los instantes más entrañables que ha vivido a lo largo de estos tres años al lado de Rodrigo, desde sus primeras citas, hasta sus viajes, mostrándose sumamente agradecida por tener la oportunidad de compartir sus mejores días al lado de Rodrigo. “Quiero darte las gracias por estar a mi lado, por caminar juntos, por construir juntos, por soñar, por apoyarnos en todo lo que queremos lograr. Gracias por estar en mis mejores, pero también en mis peores momentos. Gracias por enseñarme que la vida es más bonita cuando nos reímos, y por hacerme sentir afortunada todos los días. Gracias por tu ternura y solo puedo desear tener más aventuras juntos, poder seguir viendo tus ojitos brillantes y espero que podamos seguir creciendo y disfrutando la vida. Te amo”, expresó la actriz en su video.

Además, Rodrigo también le dedicó un lindo video a su novia, el cual publicó a través de su perfil de Instagram. Para este fin, el guapo joven hizo una colección de las mejores fotografías de todas sus aventuras al lado de Paulina Goto, haciendo un emotivo recuento de la hermosa historia de amor que ha escrito de la mano de la actriz. “Te amo con todo mi corazón”, expresó Saval al pie de su video.

Por si eso fuera poco, Rodrigo consintió a su novia con un romántico gesto, al enviarle un enorme ramo de rosas rojas como muestra del gran amor que le tiene. Como era de esperarse, el detalle venía acompañado de un lindo mensaje en el que el novio de Paulina expresó sus más profundos sentimientos. “Mi amor, ¡feliz aniversario! Han sido tres años increíbles en los que cada día que pasa me enamoro más de ti. Sé que son los primeros tres de toda una vida contigo, te amo como no tienes idea, eres el amor de mi vida, Paulina. Espero te guste este pequeño detallito. Te adoro”, expresó de lo más enamorado.

¿Tienen planes de boda?

En una reciente charla que sostuvo con el programa Hoy, en la que habló de los sinsabores de algunas de sus relaciones pasadas, Paulina Goto no pudo evitar ser cuestionada sobre su futuro con Rodrigo Saval y la posibilidad de verla llegar muy pronto a al altar de la mano de su guapo novio. “Cuando era mucho más chica, era algo que me ilusionaba mucho, la boda y todo eso. Hay muchas más cosas como más interesantes que me ilusionan, que me apasionan…”, expresó, para luego ahondar en sus palabras y explicar que tampoco es algo que descartaría, incluso confesando un poco de lo que desearía para esa etapa. “Si llega, qué padre y me encantaría tener familia, por ejemplo y me veo en un futuro. Pero no sé si así como la gran boda tradicional…”, aseguró frente a la cámara sin dar más detalles.

