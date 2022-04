El equipo de Maite Perroni ante los rumores de embarazo: 'Esta información es totalmente falsa'

Motivada, Maite Perroni disfruta de su romance con el productor televisivo Andrés Tovar, una etapa en la que además las oportunidades profesionales continúan para la actriz. Sin embargo, desde que hiciera público su noviazgo, la ex RBD no ha escapado de los rumores, entre ellos el de su supuesto compromiso, -el cual ella echó por tierra anteriormente-, y ahora otro que ha encendido las alertas, pues una publicación aseguró que se encuentra embarazada. Con toda inmediatez, su representante y portavoces de su equipo de trabajo han desmentido estas versiones que causaron revuelo en redes sociales, destacando que en la agenda de la intérprete solo existen asuntos laborales en los cuales permanece enteramente enfocada, entre ellos la filmación de una serie.

Con toda claridad, la representante de Maite, Carolina Palomo, habló en exclusiva para People en Español, poniendo punto final a los rumores de una vez por todas. “Esta información es totalmente falsa. Los comentarios son malintencionados. Maite está inmersa en la filmación de la serie Triada, ¿cómo va a estar embarazada?”, señaló. A lo largo de estos meses, Maite ha estado entregada de lleno al trabajo, filmando también algunas películas como La Octava Cláusula, junto a Oscar Jaenada, o el filme titulado Sin Ti No Puedo, en el que comparte créditos con Mauricio Ochamann, esto a la par de sus proyectos televisivos. Así, la también cantante pasa la página de este episodio, dando certeza de lo que ocurre en su vida en estos instantes. Eso sí, siempre reservada cuando se le cuestiona al respecto.

Por si fuera poco, el equipo de Maite también dio a conocer un comunicado en el que se desmienten las versiones que comenzaron a circular, sobre todo por la información que fue retomada en diversos espacios. “A través de este medio informamos que las recientes notas que están circulando sobre el embarazo de la actriz, Maite Perroni, son totalmente falsas. Maite Perroni se encuentra inmersa en su trabajo…”, explica el texto, que luego añade con puntualidad que será el próximo 29 de abril cuando se estrene La Octava Cláusula en más de 240 países a través de una plataforma de streaming, haciendo además mención del reciente lanzamiento de Sin Ti No puedo, filmada en España hace casi un año.

¿Qué ha dicho Maite sobre la maternidad?

En ocasiones anteriores, los rumores de un embarazo han perseguido a Maite Perroni, quien incluso opinó al respecto. “Bueno, es una noticia que, el día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartir con todos ustedes, porque es una bendición y cuando eso suceda yo voy a estar feliz de poder decirlo. Una vez más, es una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad y bueno, a estos nos dedicamos, estamos expuestos todo el tiempo, pero no es así, cuando así sea yo lo voy a contar más que feliz…”, dijo la intérprete en entrevista con los medios de comunicación en noviembre de 2021.

Eso sí, tras confirmar la falsedad de esas versiones, Maite dejó ver su deseo por ser mamá en el futuro. “Algún día en la vida, yo creo que sí, cuando sea yo misma les contaré”, dijo, declaraciones que coinciden con lo que en otro momento dijo. “Lo que sí ha cambiado es mi idea sobre el matrimonio, la pareja y los hijos, antes sí era algo muy importante, y hoy es algo que no me quita el sueño. Si pasa, bienvenido y si no, pues tampoco pasa nada…”, señaló la estrella en entrevista con el diario mexicano El Universal al ser cuestionada sobre la maternidad.

