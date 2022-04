Ya no ocultan su amor, el romántico mensaje de Shannon de Lima a Alex Speitzer: 'Contando los días'

Convertido en uno de los galanes más famosos del momento, Alex Speitzer pasó a convertirse además en un cotizado soltero luego de que terminar su relación con la actriz española Ester Expósito a mediados del año pasado. Sin embargo, el estatus sentimental del actor mexicano no podía permanecer así por mucho tiempo, pues aunque él ha estado ocupado con sus distintos proyectos profesionales eso no ha sido impedimento para que se diera una nueva oportunidad en el amor. A finales del del pasado ms de febrero empezaron rumores que vinculaban al intéprete mexicano con la modelo Shannon de Lima, los cuales se reforzaron cuando ambos fueron captados juntos en un festival de música en México. Sin embargo, aunque desde entonces han sido captados juntos en más de una ocasión, en lo que respecta a sus redes sociales los dos habían preferido ser discretos, hasta ahora que han compartido en redes sociales un vistazo de un romántico momento juntos.

La noche de este lunes, Alex tomó su cuenta de Instagram para compartir una imagen que acabó con cualquier duda que aún exisitiera sobre su romance con Shannon. Se trata de una captura de pantalla tomada durante una videollamada con Shannon, a quien se veía muy relajada y haciendo una mueca parecida a un beso. En la parte superior de la pantalla, podía apreciarse al actor mexicano sonriente. No hicieron falta las palabras para describir este momento íntimo, en el que los dos echaron mano de la tecnología para estar cerca a pesar de la distancia. El protagonista de Oscuro Deseo sólo colocó un pequeño emoji de corazón sobre la imagen, símbolo que bien podría ser la mejor forma de representar su sentir en este momento de su vida.

Casi simultáneamente, si acaso un poco antes, Shannon hizo lo propio, y compartió un vistazo de su encuentro virtual con Alex. La imagen, también en blanco y negro como la de él, mostraba al intérprete mexicano muy cómodo y tranquilo junto a su mascota, un simpático perrito que lo besaba cariñosamente. En la parte superior de la pantalla se podía ver a la guapa venezolana sonriente, mirando atenta a su galán por medio de la cámara. Mientras que el mexicano prefirió que la captura de pantalla hablara por sí misma, la modelo sí compartió un breve pero muy sincero mensaje que dejó ver cuán especial es el vínculo que la une a Speitzer. "Contando los días", escribió y colocó un emoji de corazón. Al parecer, después de haber pasado días juntos, los dos se echan mucho de menos, y están esperando ansiosos el momento de reencontrarse.

El romance que está en boca de todos

Si bien esta es la primera vez que Shannon y Alex comparten en redes sociales muestras irrefutables de su cercanía, antes ya se habían dejado ver juntos, aunque con cierto velo de misterio. Hace casi dos semanas el actor compartió en sus Instagram Stories un breve video en los que se veía acariciando a una mujer mientras ésta lo abrazaba, sin embargo, el clip no permitió ver el rostro de ella. La únca pista de abonó a la teoría de que fuera la modelo fue el color de la melena de la chica, coincidente en su tono claro con el de la venezolana. Días atrás fueron captados juntos en el festival Pa’l Norte en Monterrey, y aunque el actor mostró en sus historias un breve video al lado de Shannon insinuó que los dos habían coincidido en el evento de manera fortuita. "Lo que uno se encuentra", escribió entonces. Sin embargo, varios testigos señalaron que el intérprete y la modelo habían llegado juntos y permanecido de este modo durante el evento.

Luego de dicho festival, Alex y Shannon fueron captados por las cámaras de Ventaneando en Monterrey. En aquella oportunidad, la reportera del programa le preguntó al actor cómo se habían conocido, a lo que él respondió de manera clara y dejando ver su postura de mantener su vida privada lejos de los reflectores: “Nunca he contado nada personal, no te lo voy a contar así”. En dicho espacio, periodista admitió que pudo haber sido incómodo para ellos ser abordados de este modo, y procedió a disculparse. De inmediato, Alex agregó: “No, no lo sabes, ojalá que también salga en la nota que llevas grabándonos como una hora, de verdad te lo pido, ya está, gracias por la curiosidad”, finalizó.

