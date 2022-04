Odalys Ramírez y Pato Borghetti desde el lugar más mágico del mundo: 'Era nuestro sueño tener una familia así'

En compañía de su squad de diversión compuesto por Gia, Rocco y Santino, Odalys Ramírez y Pato Borghetti disfrutaron de unos días de ensueño que se convirtieron en la ocasión ideal para celebrar los 3 años del más pequeño del hogar. Equipada con la mejor actitud, la familia se unió a la Celebración Más Mágica del Mundo por el 50° aniversario de Walt Disney World Resort, el lugar más mágico del mundo, donde escribieron uno de los capítulos más memorables de su historia, instantes que quedaron inmortalizados en un excepcional reportaje que, en exclusiva, concedieron para HOLA.com México con motivo del Día del Niño: “Cuando te conviertes en papá, te das cuenta que te da más emoción la felicidad de sus hijos que la propia”, nos confesó Pato en esta entrañable entrevistas donde los conductores nos abrieron su corazón y nos hablaron de lo especial que es para ellos compartir estás aventuras con sus hijos: “Ha sido un sueño hecho realidad”, admitió Odalys. Aunque ya habían visitado este parque en el pasado, sin duda, hacerlo con los tres chicos, fue simplemente inolvidable: “Desde que entramos el ambiente es único, la magia, las atracciones, a medida que pasan los años y los niños van creciendo, se animan a subirse a juegos que quizá antes no, vamos descubriendo cosas juntos”, reconoció Borghetti.

Los viajes son, sin duda, una de las actividades favoritas para los Borghetti Ramírez: “Siempre decimos que trabajamos para poder viajar, vivir aventuras y conocer lugares nuevos, a veces, aunque vamos a lugares que nosotros ya conocíamos, vivirlo a través de la mirada de nuestros hijos, siempre es súper mágico”, nos contó Odalys quien, aunque reconoce que es retador viajar con tres niños de diferentes edades: “La familia creció, es retador, la logística es más compleja mientras más miembros de la familia sean, pero la verdad es que se compensa con las alegrías, con el amor entre hermanos. Ver cómo se acompañan, cómo se aman, es muy bonito. Sin duda, nuestra familia, es y siempre será nuestro motor”, explicó la conductora quien reveló que este viaje tenía un significado muy especial, debido al cumpleaños número 3 de Rocco, el más pequeño. En ese sentido, la familia quiso que su visita al parque Disney´s Hollywood Studios tuviera como prioridad consentir al bebé de la casa, por lo que el tour comenzó en un sitio muy especial para él: “No podíamos dejar de visitar Toy Story Land”, comentó Odalys quien guardará en las memorias más lindas de la infancia de su hijo, el momento en que conoció a sus personajes favoritos: “La cara de Rocco al ver a Woody y Buzz gigante, nunca se nos va a olvidar, sus ojos brillantes, su sonrisa de oreja a oreja”, contó.

Con la montaña rusa familiar de Slinky Dog Dash, como telón de fondo, los Borghetti y Odalys posaron para la foto del recuerdo en el lugar que provocó mucha ilusión en Rocco: “Cuando se bajaba de los juegos les decía: ‘¡Gracias!’ a los carritos”, contó Odalys quien atesorara estas memorias: “¡Fue increíble! Nuestros viajes a los parques de Disney siempre se nos quedan grabados, siempre salen anécdotas”, confesó. Odalys reconoció que este viaje fue muy especial debido a que les cuesta trabajo compaginar las agendas de Pato, de ella y de Santino, quien divide su tiempo entre su casa y la de su mamá, Grettell Valdez: “Cuando sucede le sacamos mucho jugo”, comentó sobre este viaje que les dejó un gran sabor de boca: “Rebasó y superó nuestras expectativas”, confesó. En este viaje se tornó muy especial debido a que está ocasión fue muy distinta: “Voy descubriendo que con la edad me mareo mucho más, pero me sigue encantando”, comentó divertido Pato a quien vimos disfrutar al máximo con su hijo Santino de los juegos mecánico para grandes: “Me quiero subir a todo con ellos”, confesó el cantante.

La unión que Odalys y Pato han fomentado entre los niños ha hecho que tengan una relación inquebrantable entre ellos: “Como buenos hermanos se pelean, pero ya saben resolver sus diferencias y es increíble ver cómo entre ellos se apoyan. Tienen una dinámica bien bonita de juego, a pesar de que tiene edades tan distintas. Hay mucha unión, empatía, solidaridad, mucho cariño y cuando uno está en problemas, los otros saltan para ayudar”, admitió Ramírez. Pero la unión no es sólo entre hermanos, la familia sabe cómo cerrar las filas cuando se trata de cuidar al más inquieto: “De los tres, yo creo por la edad, Rocco es el más travieso. Es muy audaz, no le tiene miedo a nada, está en una etapa de su desarrollo de absoluta exploración y no para. Toda la familia está súper pilas siempre viéndolo, afortunadamente, somos muchos para estarlo checando”, nos dijo divertida. En ese sentido, quisimos saber si hay un consentido en casa y la sorpresa fue saber que todos tienen este título: “Creo que los tres, no nada más Rocco, sí somos muy apapachadores”, confesó Odalys.

Emocionada por hablarnos de su equipo de diversión en casa, Odalys nos reveló un poco de la personalidad de cada uno de los chicos: “Santino es súper soñador, muy entusiasta, muy claro en lo que quiere, buscándole el lado amable a todo. Es muy protector de sus hermanos”, dijo sobre el mayor de los tres. De la princesa de la casa, comentó: “Gia es un descubrimiento total, ella viene con la mente abierta para descubrir, ver y hacer cosas nuevas, es curiosa, todo lo pregunta, si no entiende algo, le gusta saber cómo y por qué suceden las cosas”. Sobre el pequeño Rocco, la conductora aseguró: “Rocco se suma a la emoción de sus hermanos. Está en una edad en la que todo lo quiere copiar, no le gusta que lo dejen fuera, quiere ser como ellos”. Además de tener diferentes personalidades, los hermanos Borghetti también son muy distintos en cuanto a sus intereses, aunque comparten una pasión: “Toda la familia que es muy musical”, confesó Odalys quien nos compartió que, muchas veces sacan sus dotes de compositores por diversión: “A los tres les encanta la música, les encanta cantar, a veces, tenemos pláticas a través de canciones que vamos inventando”.

Además de la música, cada uno de los niños tienen sus propios intereses, de acuerdo a su edad y así nos los describió Odalys: “Santino está muy clavado con el tema de Star Wars y traía toda la ilusión de comprar un sable, láser, específico, que solamente venden aquí. Él es súper coleccionista, detallista con ese tipo de cosas y cuidadoso, nadie puede tocar sus cosas, porque son su mayor tesoro”, dijo sobre el primogénito de Pato. De Gia, su hija comentó: “Le encanta todo lo que tenga que ver con aventuras y con cosas curiosas, le fascina la gimnasia, los bailes, las coreografías, la música, le gusta mucho cantar, ya está en clases de música y canto y vemos que sigue mucho el camino, tanto de su papá, como de Santino; sin embargo, sabemos que está en una etapa de desarrollo y de practicar lo que le gusta para, si en algún momento dado, ella decide hacer eso, tenga la preparación que se requiere. Le estamos inculcando mucho que tiene que trabajar para lo que ella quiere”. Por último, sobre su pequeño Rocco contó: “Le raya todo el tema de los vehículos, su máximo en la vida es salir a la calle y ver vehículos pasar”.

Sobre el papel que cada uno juega en la vida de los otros, Odalys nos contó: “Santino es un gran hermano mayor, sus hermanitos lo ven como la diversión, su héroe y ejemplo a seguir, en todo. Gia ahora hace lo mismo que él, porque es su ejemplo a seguir, igual Rocco”, contó la presentadora sobre la moda de Santino de usar pijamas descoordinadas, una tendencia que sus hermanitos ya están copiando. Pero el mayor no es el único que se ha graduado con creces en su papel de hermano mayor, Gia también lo ha hecho con Rocco: “Es como Mary Poppins, lo cuida, lo protege, está en todo, tiene un instinto, más que de hermana, un instinto maternal fuera de serie, siempre lo acompaña, juega muchísimo con él. De repente sí tienen sus diferencias, sobre todo, porque Rocco está en una etapa medio difícil en la que el diálogo todavía no es su fuerte, pero la verdad es que es una súper hermana y se extrañan mucho cuando no están juntos, juegan mucho”, confesó Odalys.

La familia que siempre soñaron

Para Odalys Ramírez y Pato Borghetti ver a sus hijos crecer es un anhelo que tenían desde que comenzó su historia de amor: “Era nuestro sueño tener una familia así y estamos súper agradecidos con la vida por haber formado una familia tan sólida, tan linda, tener la oportunidad de trabajar en lo que nos gusta y que este trabajo también nos permite pasar mucho tiempo con nuestros hijos. Somos unos papás muy afortunados, por los hijos que tenemos y porque podemos disfrutarlo un montón”. Por esta razón, son muy cariñosos y empáticos con los tres: “Somos muy dedicados, muy detallistas, súper empalagosos. Nos gusta mucho pasar tiempo con ellos, los vivimos al máximo, cada cosa, casa momento, disfrutamos muchísimo nuestro día a día”. Antes de que Odalys debutara como mamá, tuvo la oportunidad de crear una relación increíble con Santino, el hijo de Pato a quien le dedicó unas lindas palabras: “Santo es lo máximo, siempre lo digo, fue mi kínder, primaria, secundaria, prepa y universidad, para la maternidad, aprendí muchísimo, lo conozco desde que tiene 2 años. La vida me ha dado la oportunidad de poderlos acompañar a lo largo de todo el trayecto”. Por último, los conductores quisieron dejar un mensaje a sus tres hijos para que lo puedan leer en un futuro: “Queremos que sean buenas personas, que sean personas amables, generosas, que aporten en la vida de los demás, que sean felices que no vivan con rencores ni odios, que no se tomen las cosas tan personal, que luchen por sus sueños, pero que se preparen cuando lo logren y estén listos”, finalizaron.