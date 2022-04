La emoción de Nicole Peña por ver a su hermana Paulina vestida de novia: ‘¡Habemos boda!’

Este 2022 es un año muy especial para la familia Peña Pretelini ya que, el próximo 1 de octubre, Paulina Peña, la mayor de los hijos que Enrique Peña Nieto tuvo con la fallecida Mónica Pretelini llegará al altar con Fernando Tena, su novio desde hace 7 años. Con la misma emoción con la que recibió la noticia del compromiso matrimonial de su hermana, ahora, Nicole Peña, confesó su sentir al ver a su hermana mayor vestida de novia. A través de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, donde la joven cuenta con más de 90 mil seguidores, habló de la próxima boda familiar, un evento que tiene muy entusiasmada a la familia.

Como pocas veces, la menor de los hermanos Peña Pretelini habló abiertamente de varios temas personales con sus seguidores, entre ellos, la boda de su hermana, Paulina Peña: “Estoy muy emocionada, ¡Habemus boda! ¡Venga!”, dijo divertida la joven quien pidió a sus seguidores enviarles buenos deseos para este importante día en la vida de su hermana: “Las mejores vibras que las personas nos puedan dar”, comentó. En esta conversación con su comunidad digital, Nicole reconoció que para ella es un sueño llegar al altar y habló abiertamente de la ilusión que le provoca este tema: “Sí, sí me quiero casar, no soy de esa gente que dice: ‘Nunca me voy a casar’, no, yo sí, sueño con ese día, muero, de hecho, me hace más ilusión la religiosa que la civil, será cuando tenga que ser y será mágico”, dijo.

Aunque su hermana Paulina es mucho más activa en redes sociales que ella, todo parece indicar que Nicole está planeando su arribó al mundo de los youtubers, así lo dio a conocer la joven quien, actualmente estudia Comunicación en la Universidad Anáhuac: “¡Me encanta!”, dijo sobre la carrera. En ese sentido, la menor de los hermanos Peña habló de dónde le gustaría trabajar en un futuro y para sorpresa de sus seguidores, reveló que podría seguir los pasos de Aislinn Derbez, con La Magia del caos o Lety Sahagún en Se regalan Dudas: “Me encantaría trabajar una revista o algún día tener un Talk Show, un Podcast, Youtube, donde invite a gente a platicar conmigo y sí algún día emprender”, comentó convencida la joven de 22 años de edad.

Más sincera que nunca, Nicole continuó respondiendo preguntas, incluso algunas muy indiscretas, a las que respondió sin empacho: “¿Es verdad que te hiciste arreglos en la cara?”, un cuestionamiento al que reaccionó diciendo: “Esta información es falsa, nunca me tocaría la cara yo creo”, comentó. Aunque no se ha realizado ninguna intervención quirúrgica, reconoció que sí ha recurrido a un tratamiento estético para que el grosor de sus labios aumente: “¿Te inyectaste los labios? Esto me lo preguntan muchísimo, les voy a decir la verdad, no tengo porqué mentir. No tengo por qué decirle a nadie, pero tampoco tengo por qué ocultarlo, así que: ‘Sí me inyecté los labios, era algo que me daba mucha inseguridad, porque mis labios eran muy delgaditos, así que sí, sí lo hice, ahorita estoy contenta, no sé si lo haré toda la vida”, explicó.

Lo que no sabíamos de Nicole

En esta dinámica con sus seguidores, Nicole dio a conocer que actualmente vive en la Ciudad de México, pero que en un futuro le encantaría residir por un tiempo en otra ciudad: “Amo Nueva York, es de mis ciudades favoritas, me encantaría vivir allá un tiempo”. Sobre sus pasatiempos, la joven reveló: “Me gusta dedicarle tiempo a leer, cuando lo hago de verdad lo disfruto mucho, me gusta leer frases, me gusta escuchar música muchísimo, obviamente está lo básico como hacer ejercicio, me gusta mucho ver la tele y ver películas buenas, yo sí las veo y pongo atención”, por último, la hija de Peña Nieto habló de una de sus pasiones más especiales: “Esto es algo muy personal, pero me gusta escribir”.