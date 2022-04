¿Christian Nodal se ha quitado los tatuajes dedicados a Belinda?

A unos meses de que Christian Nodal confirmara su ruptura con Belinda, el cantante se enfoca de lleno en sus compromisos profesionales, por lo que es común su asistencia a diversos eventos públicos. En días pasados, el intérprete desfiló por la alfombra roja de los Latin American Music Awards, en donde no solo habló de sus nominaciones y del premio especial con el que fue reconocido en la gala, sino también de sus tatuajes. El momento ocurrió cuando una de las conductoras con las que conversó quiso averiguar más al respecto, a lo que el intérprete se refirió de manera directa y respondiendo con sentido del humor. Eso sí, al mismo tiempo fue muy discreto, pasando la página de ese mediático episodio de su vida que sigue generando gran interés entre sus fans.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En un instante de la charla, una de las presentadoras le preguntó que cuál había sido el tatuaje que más le dolió, cuestionamiento para el que Nodal tuvo una respuesta puntual. “El que más me ha dolido es el que le hice a Adamari (López). Ella anda estrenando tatuaje, ¿por qué? (me dolió) Porque tenía mucho miedo de lastimarla, de hacer algo mal…”, dijo, pues como bien se supo, el intérprete realizó un pequeño diseño en una de las manos de la puertorriqueña, quien muy emocionada lo presumió ante las cámaras el día del evento. Sin embargo, la curiosidad creció entre quienes lo entrevistaban, un instante que acaparó la atención y que ha sido muy comentado, pues desde que se habló de los tatuajes que se hizo durante su romance con Belinda, también se ha dicho que finalmente los ha quitado de su cuerpo, en específico el del cuello y otro en el pecho.

Ante su respuesta, Myrka Dellanos, otra de las conductoras, hizo la puntual observación de que la pregunta se refería a los tatuajes que a él le habían hecho, o si más bien le había dolido quitarse alguno. “No, no me he quitado ninguno”, dijo sonriente, sin ahondar en más detalles y dejando a las presentadoras en la incertidumbre. Tras esta declaración, Nodal continuó su paso por la premiación, sin tocar más el tema. De hecho, varias de sus respuestas han sido muy discretas, evitando incluso mencionar el nombre de su ex.

VER GALERÍA

Los tatuajes dedicados a Belinda

Desde el inicio de su romance, Christian Nodal hizo evidente los tatuajes dedicados a Belinda, por lo que desde su ruptura, los seguidores han estado muy pendientes de las versiones que aseguran que finalmente los ha cubierto. De hecho, Rafael Valdez, un prestigiado tatuador de estrellas como Marc Anthony, y que también realizó trabajos para el cantante de música regional, dijo: “Yo no sabía cuántos (tatuajes) tenía de ella. Yo solamente cubrí dos. Él ya no tiene el tatuaje en un lado del brazo, y se le hizo fácil poner las mismas imágenes, como pues eran cuatro letras, pues los cuatro símbolos para cubrirlo…”, contó en entrevista para El Gordo y la Flaca, refiriéndose al diseño que Nodal llevaba en el cuello y que cubrió con los cuatro símbolos del póker, un detalle que no pasó desapercibido por la lente de los fotógrafos en una de sus presentaciones por Centroamérica.

Por si fuera poco, Valdez conformó durante esa charla que Nodal también había cubierto el tatuaje de los ojos de Belinda que llevaba en su pecho, una tarea compleja que fue implicó la realización de otra imagen, según reveló. “Eran unos ojos que tenía y los ojos ya no están. Sí duramos toda la noche tatuando y no lo hemos terminado…”, agregó. Al preguntarle cuántos tatuajes le realizó, dijo: “El del cuello y el de los ojos (le tatué)…”, aseguró.

VER GALERÍA