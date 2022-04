A coro, los hijos de El Potrillo le cantan en su festejo

Más allá de su talento y carisma, los Fernández se han caracterizado por ser muy unidos como familia. Y aunque varios integrantes de esta dinastía están tomando ya sus propios caminos, eso no ha impedido que estén juntos en ocasiones importantes. Es por eso que ahora que Alejandro Fernández llegó a los 51 años de vida estovo rodeado por el cariño de los suyos. La espectacular celebración, que duró dos días, fue organizada por otras de las personas más importantes para el cantante: su novia Karla Laveaga. Y además de su pareja, El Potrillo contó con la compañía de sus cinco hijos: Alex, Valentina, América, Emiliano y Camila, así como sus respectivos yernos, nueras y por supuesto, su nieta Cayetana. "No le puedo pedir nada más a la vida. Gracias por tanta felicidad, salud y amor. Gracias por mi familia y amigos. Gracias por todas/todos aquellos que me mandaron un mensajito… Los llevo en el corazón. ¡Salud por todos los que vienen y por todos los que serán!", escribió Alejandro en su Instagram totalmente agradecido. A su vez, el intérpete compartió algunos vistazos del festejo, en el que detacó el momento en el que sus cinco hijos y Karla, unieron sus voces para cantarle Las Mañanitas. "Los amo", expresó sobre este instante; haz click abajo para ver el video.

