El orgullo de J Balvin al ver bailar a su hijo Río una de sus canciones

Fue en junio del año pasado cuando J Balvin y Valentina Ferrer dieron la bienvenida a Río, su primer hijo. Desde entonces, la pareja se ha mostrado sumamente encantada con esta nueva etapa de su vida, pues a pesar de que ambos famosos han sido lo más discretos posibles respecto a los detalles de su vida personal, a través de sus redes sociales suelen mostrar algunos de los instantes más entrañables que a diario construyen a lado de su pequeñito, quien se ha convertido en el centro de sus vidas. Tal y como sucedió recientemente, cuando de lo más orgulloso, J Balvin compartió un lindo video en el que se puede ver a Río bailando al ritmo del más reciente éxito del colombiano, Voodoo. Como era de esperarse, el cantante no pudo ocultar su emoción al ver al bebé gateando, mientras al mismo tiempo seguía el ritmo de la canción. “Bailando Voodoo. El Río será del perreo club. Mi hijo y mejor amigo…”, expresó el intérprete al pie de su publicación, mostrándose de lo más feliz al ver a su pequeñito de 10 meses, al que por cierto aún no presenta de forma pública, reaccionar a una de sus canciones. Da play al video y no te pierdas de este lindo instante.

