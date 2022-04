Paulina Rubio sobre su mamá, Susana Dosamantes: 'Gracias por sus plegarias'

Este es uno de los instantes más complejos para Paulina Rubio y su familia, luego de que en días pasados se diera a conocer que su madre, la actriz Susana Dosamantes, fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Tras hacerse púbica esta situación, la cantante solo se había limitado a compartir algunos mensajes y fotos a través de sus redes sociales, dejando ver el optimismo con el que ella y los suyos asumen este momento, enfocados de lleno en el tratamiento y cuidados que recibe la intérprete. Por primera vez, Paulina se tomó un tiempo para conceder una entrevista en la que ahondó en su sentir, mientras se mantiene muy activa y refugiada en el trabajo, teniendo plena confianza en que todo resultará favorable.

La intérprete de temas como Ni Una Sola Palabra o Lo Haré Por ti, habló con la prensa en Estados Unidos, al término de uno de los conciertos de la gira que comparte con Alejandra Guzmán, sincerándose sin más sobre la circunstancia de salud de su mamá. “Estoy en sanación, mi madre está en sanación. ‘Mamá sana, mamá sana, mamá sana’, y ese es mi mantra…”, aseguró la estrella con toda amabilidad, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. Por supuesto, aprovechó el espacio para reconocer la sensibilidad de quienes han enviado y manifestado sus muestras de apoyo y de cariño, entre ellos sus fanáticos, pendientes de cada una de las presentaciones de la Chica Dorada. “Y gracias por tanto amor y gracias por darme la oportunidad de trabajar y de estar aquí presente…”, reiteró.

Antes de despedirse, Paulina hizo énfasis en lo grato que ha sido para ella y sus seres queridos recibir una ola de buenos deseos, sentimiento que se ha dado de manera recíproca, según expuso durante la breve charla. “Los amamos muchísimo. Gracias por sus plegarias, gracias por este momento y nos vemos en los conciertos. Nada más decirles que los amamos, son nuestra familia y gracias…”, agregó la cantante, aunque bastante reservada sobre el tema.

Lo que ha dicho Susana Dosamantes

Hasta el momento, Susana Dosamantes no ha hablado públicamente de lo que ocurre, a excepción del mensaje que en días pasados envió a Pati Chapoy, quien buscó a la actriz para tener certeza de la situación, según explicó la periodista de espectáculos durante una de sus emisiones. “Le dije, ¿es real?, Susana me contestó: ‘Ya te informaré en su momento’, entonces le pregunté: ‘¿Quieres que desmienta?’ y me dijo: ‘No, ya te iré informando’”, explicó. Acto seguido, Chapoy reprodujo la nota de audio que le envió Dosamantes, quien se escucha tranquila. “Estoy haciendo un check-up, mi marido también. Tú y yo siempre seremos una, yo te mantengo informada, pero ando en check-up, pero yo porque soy muy prevenida. Mucho que platicarte querida, que andan los niños ahí haciendo desmanes, aprovechando que Pau saca libro, saquemos libro”, dijo con sentido del humor, sin ahondar en más detalles.

Horas después de que Enrique Rubio, hermano de Paulina, confirmara a través de un comunicado lo que ocurre con la salud de su mamá, la cantante dedicó un mensaje en redes a la primera actriz, destacando la fortaleza que siempre ha distinguido a Susana. “Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable. Estás en muy buenas manos, sé que los médicos que te atienden lo hacen con el corazón. Susana no seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano. Se que la luz y las oraciones de todos los que te amamos te acompañan”, escribió en su feed de Instagram.

