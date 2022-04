José Ron sobre la partida de su perro Skiro: 'Es como si me hubieran arrancado una parte del corazón'

La sinceridad con la que José Ron siempre se ha conducido frente a sus fans lo ha convertido en una de las celebridades más queridas del mundo del espectáculo. Y es que el guapo actor siempre está dispuesto a abrir su corazón para compartir con sus seguidores los instantes más especiales de su vida, ya sea a nivel profesional o incluso en el personal, mostrándose siempre sincero ante cualquier situación. Tal y como sucedió hace unas semanas, cuando el protagonista de telenovelas como Rubí no dudó en compartir con su público la triste noticia de la partida de su perro Skiro, un hecho que lo ha dejado con el corazón roto y que ha sido difícil de superar para él, pues el tierno pastor alemán fue su compañero de vida durante varios años y por supuesto parte de su familia, por lo que su ausencia ha dejado un vacío muy grande en la vida de José.

Así lo reveló el intérprete durante una entrevista con TVyNovelas, en donde con total apertura habló de cómo ha enfrentado estas últimas semanas después de la partida de Skiro y de lo duro que ha sido lidiar con su ausencia. “Ha sido doloroso, se siente terrible despedirte de tu compañero, de tu mejor amigo... Lo recuerdo con mucho cariño; al principio no podía creer que ya no estuviera con nosotros, todo pasó muy rápido. ¡Duele mucho! Es como si me hubieran arrancado una parte del corazón”, expresó Ron consternado.

A pesar de lo doloroso que ha sido para el artista de 40 años tener que darle el último adiós a su ‘mejor amigo’, José Ron guarda en el corazón lo mejor que Skiro le pudo regalar. “Me dejó, sobre todo, los mejores recuerdos, siempre estará en mi corazón. Ha sido un gran regalo haberlo conocido y compartir la vida con mi niño. Su enseñanza y la de todos los perros es su amor incondicional”, expresó.

El actor ahondó más en el tema y reveló cuáles fueron las causas de la muerte de Skiro, un instante en el que reveló la difícil decisión que tuvo que tomar para evitarle más sufrimiento a su perrito. “Murió de cáncer de hígado. Se complicó mucho su salud y tuve que dormirlo. Al final de cuentas, eso fue lo mejor para él, lo que menos quería es que sufriera”, agregó conmovido.

¿Cómo llegó Skiro a su vida?

José Ron y Skiro sin duda tenían una conexión muy especial. Algo de lo que sus fans pudieron ser testigos en sus redes sociales, donde en muchas de sus fotografías aparecía el lindo pastor alemán, robándole siempre el protagonismo a su amo. De hecho, José y Skiro eran inseparables, tanto así, que en ocasiones el perro lo llegó a acompañar al trabajo. Sin embargo, el perrito llegó a su vida de una forma muy especial e inesperada, según reveló Ron, pues en realidad Skiro era de su hermano. “Llegó a la casa porque se lo regalaron a mi hermano Alejandro. En ese momento yo no pensaba tener otro perro, pero desde que lo vi hubo una gran conexión, y cuando mi hermano se regresó a Guadalajara, Skiro se quedó conmigo. Fue un perro demasiado noble, amoroso, juguetón, protector… Un perro muy amado, y ¡él nos amó de la misma manera!”, agregó el intérprete, quien reveló que actualmente tiene otros tres perritos en casa, a quienes considera sus hijos. “Los amo mucho”, expreso el guapo actor al referirse a sus otros canes.

