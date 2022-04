El esperado regreso a Grey’s Anatomy que se verá esta temporada

Sí, van 18 temporadas de Grey’s Anatomy pero sus fieles televidentes no se han desprendido de los dramas que pasan en el famoso hospital de Seattle. Si hace unos meses la serie tomaba por sorpresa a sus fieles seguidores con los emocionantes regresos de sus personajes más queridos, como McDreamy, McSteamy y O’Malley, esto no significa que los giros en la historia hayan terminado. Es así que después de que en los capítulos más recientes Addison Montgomery volviera a los pasillos del Grey Sloan Memorial Hospital, se ha anunciado que dos importantes actores del elenco, que se habían despedido en las últimas temporadas, estarán de vuelta para el final de la entrega 18 de esta popular historia. ¿De quiénes se trata? Según Deadline, Sarah Drew y Jesse Williams, quienes dieron vida a April Kepner y Jackson Avery, regresarán para el capítulo final de esta temporada, para beneplácito de los seguidores de esta pareja.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Uno más de los queridos doctores de Grey’s Anatomy se despide del show

¡O’Malley volvió! Grey’s Anatomy sorprendió con el regreso de otro de sus personajes

De acuerdo con la información de la publicación estadounidense, que ha sido confirmada por People con la producción, en el capítulo que se transmitirá el próximo 26 de mayo, se podrá ver el regreso de April y Jackson, justamente un año después de que Jesse dejara el programa tras 12 temporadas de éxito. En aquel episodio, Look Up Child, Sarah hacía su propio regreso -ella dejó el show en marzo del 2018 tras 9 temporadas- para dar una esperanza a los fanáticos de esta pareja. Después de varios desencuentros amorosos, Jackson tocaba a la puerta de April para informarle que se mudaría a Boston para hacerse cargo de la fundación de su familia y ella aceptaba mover su vida a aquella ciudad para que él pudiera estar cerca de su hija, con un giro ansiado por sus seguidores, la doctora le informaba que se había separado de su marido, dando a esta pareja una nueva oportunidad en el horizonte. Por lo que no se sabe si en este regreso se les volverá a ver juntos como pareja o si revelarán que fue lo que pasó en el último año de sus vidas.

Las sospechas del regreso se mantuvieron latente ante los comentarios de ambos actores, que siempre estuvieron abiertos a la oportunidad de volver a los foros en los que consiguieron tantos éxitos. En febrero pasado, Jesse decía a Entertainment Tonight sobre un retorno, “Lo consideraría. Él todavía existe en el mundo del show. Así que, sí, es totalmente una posibilidad”. En una coincidencia que ahora hace sentido, solamente un mes después, Sarah decía al mismo medio sobre su regreso para el último capítulo de Jesse: “Fue una experiencia hermosa. Se sintió tan cálido…Se sintió como el cerrar un ciclo en mi historia de una manera que honestamente no sabía que necesitaba. Así que Grey’s Anatomy siempre tendrá mi corazón. Ellos siempre van a ser mi familia, así que nunca descartó eso”.

VER GALERÍA

El inesperado regreso de McDreamy a Grey’s Antomy

¿Qué les espera a Jackson y April?

Aunque no se sabe qué pasará en el capítulo que marcará su regreso, Jesse había comentado a Deadline qué pesaba que sucedería con sus personajes hace unos meses: “Pienso que es muy posible que él reviva una conexión romántica con su exesposa, son demasiado buenos juntos, pero más importante, lo que él necesita de eso es amistad y amabilidad, y paciencia y entendimiento, y pienso que lo tendrá con ella y será capaz de compartir y dar y reciprocar también”.

Con esta aparición, son pocos los personajes que todavía no hacen un regreso a la seria aunque sea por un capítulo y en definitiva, el más esperado y que sigue pendiente es el de Sandra Oh como la doctora Christina Yang.

VER GALERÍA