Eugenio Derbez sobre sus hijos: 'Siento que no les di y les quedé a deber'

No es secreto para nadie que, además de ser un talentoso actor, productor y comediante, Eugenio Derbez es la cabeza de una de las familia más queridas en la industria del entretenimiento en México. El intérprete es el más cariñoso padre de cuatro: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, quienes más allá del innegable parecido físico, comparten con él el carisma y la vena artísitica. Sin embargo, aunque para los hermanos su papá es sin duda una de sus mayores fuentes de orgullo e inspiración, él está consciente de que algunas decisiones que tomó en su crianza pudieron no haber sido las mejores. En una entrevista reciente, Eugenio se ha sincerado justamente sobre el tema de la paternidad y ha confesado que cree que "les quedó a deber" a sus hijos en algunos aspectos.

Hace poco más de un mes Eugenio vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera cuando su cinta CODA obtuvo el Oscar a Mejor Película. Esto ha sido la prueba más clara no sólo de que se encuentra en su mejor momento profesional, sino de que ha encontrado el mejor equilibrio con su vida personal, algo que siempre ha sido muy importante para él. Felizmente casado y con sus talentosos hijos siguiendo sus pasos en la pantalla, el actor dio una sincera entrevista al periodista Jorge Ramos para su programa Algo personal en la plataforma ViX, en la que habló de sus inicios en la industria y también sobre su faceta de padre en el pasado. “Con mis hijos, cuando nacieron, estaba muy joven y siento que no les di y les quedé a deber", confesó el intérprete, quien debutó como padre a los 24 años con el nacimiento de Aislinn. "Ahora que nació Aitana, me doy cuenta de cuántos errores cometí”, reconoció el actor, quien en 2014 volvió a vivir la experiencia de convertirse en padre con la llegada de su hija menor, fruto de su actual matrimonio con Alessandra Rosaldo, quien estuvo presente en esta charla.

Conforme ha pasado el tiempo, Eugenio ha podido aprender de sus errores y aciertos, y no sólo en lo que respecta a su carrera, sino también tarea de padre. De este modo, el actor admtió que las forma en la que asume hoy la paternidad es completamente distinta de cómo lo hizo en el pasado. “Con mis pobres hijos, no fui el papá que ahora soy”, comentó. Durante la entrevista, el anfitrión sorprendió al actor con videos de sus hijas Aislinn y Aitana. "Son para hacerte llorar", anticipó el periodista. Visiblemente conmovido, y cobijado por los brazos de su esposa, el intérprete escuchó el mensaje de su primogénita. "Quiero agradecerte por todo lo que significas en mi vida. Por ser ese amigo, ese mejor amigo que he tenido desde que era niña y que me ha salvado de muchas cosas", expresó la joven actriz en un fragmento del videoclip.

'Lo mejor que no quería que me pasara'

Esta no es la primera vez que Eugenio se abre para hablar sobre su experiencia en la paternidad, de hecho, hace tiempo lo hizo en el podcast de Aislinn, La Magia del Caos. Durante aquella conversación con su hija, el actor recordó aquellos días en que su vida cambió para siempre con la noticia del nacimiento de su primogénita, cuando pensó que sus anhelos profesionales se esfumarían. “Sí fue un shock, debo confesarte que al principio yo tenía como muchos sueños que alcanzar, muchas metas que lograr y como que la paternidad de repente no estaba mucho en mis planes, entonces cuando recibo la noticia la primera reacción que tuve fue de shock, mi primera impresión fue ‘adiós mi carrera, ya no voy a poder lograr mis sueños, voy a tener que ponerme a trabajar, ya no voy a poder seguir estudiando’, fue como, ‘hasta aquí llegaron tus sueños’… fue un shock de negación…”, contaba en mayo de 2020.

Sin embargo con la llegada de Aislinn, Eugenio xperimentó un drástico cambio de mentalidad, y más que una razón para frenar sus sueños, se dio cuenta de que ser padre sería un motor muy poderoso para salir adelante y ser mejor persona. “En cuanto llegaste todo cambió… de hecho, en mi película No se Aceptan Devoluciones, la frase que viene acompañada con el título de ‘eres lo mejor que no quería que me pasara’, esa frase es mía y esa frase la hice basada en ti… pues eso, fuiste lo mejor que no quería que me pasara y hasta la fecha sigues siendo lo mejor que no quería que me pasara”, expresó entonces conmovido. Años después de la llegada de Aislinn, Eugenio le dio la bienvenida a Vadhir, luego a José Eduardo y finalmente a Aitana. Y si bien los cuatro son fruto de diferentes relaciones, eso no ha sido impedimento para que se mantengan siempre unidos.

