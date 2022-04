Mauricio Ochmann sobre la posibilidad de que su hija le siga los pasos: 'Yo siempre la voy a apoyar'

La conexión que Mauricio Ochmann tiene con su hija Lorenza es sumamente especial. Y es que a pesar de que en ocasiones han tenido que vivir su relación a distancia o de que no siempre pueden estar juntos, ambos procuran estar presentes en los momentos más especiales de su vida. Tal y como sucedió durante el estreno en Los Ángeles de la película ¿Y cómo es él?, el más reciente trabajo actoral de Mauricio, en donde la mayor de sus dos hijas estuvo presente para apoyar a su papá. Como era de esperarse, el intérprete caminó por la alfombra roja en compañía de su retoño, dejándose ver de lo más orgulloso de tenerla a su lado en este momento tan especial de su carrera. Y aunque cada vez es más común ver a la jovencita de 17 años en eventos como este de la mano de su papá, lo cierto es que hasta ahora Lorenza no ha mostrado interés en seguirle los pasos al guapo artista, una decisión que por ahora tiene muy clara, pero que de cambiar de opinión sabe de sobra que cuenta con el total respaldo de Mauricio.

Así lo reveló el propio actor durante su encuentro con la prensa en la alfombra roja de su película en Los Ángeles, en donde con total sinceridad se refirió a la decisión de su hija de no dedicarse al mundo del espectáculo. “No sé, creo que va para otro lado”, comentó el artista, en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol, luego de ser cuestionado sobre la posibilidad de que Lorenza le siguiera los pasos en la actuación, dejando en claro que por el momento su hija está enfocada en otras cosas. “Yo siempre la voy a apoyar en lo que ella quiera”, agregó entre risas y frente a su hija, quien confirmó los dichos de su papá en ese momento.

Eso sí, Mauricio le ha aconsejado a su hija no encasillarse en una sola opción y siempre hacer lo que más le guste hacer. “Lo que siempre le he dicho es que uno no se tiene que definir para toda la vida, uno tiene que ir haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona, entonces por el momento sus intereses son otros y yo la apoyaré en todo lo que quiera”, agregó el intérprete, quien no cabía de orgullo de tener a su hija mayor en este instante tan importante en su trayectoria.

En esa misma ocasión, Mauricio habló también del orgullo que siente de ver a su hija crecer y de tenerla en ese momento tan especial a su lado: “Enorme ya, 18 años casi, no lo puedo creer, estamos felices”, dijo mientras Lorenza miraba tímida a la cámara pues, aunque está acostumbrada al ojo público, debido a la profesión de su papá, la joven es reservada con los medios de comunicación. Mientras miraba sonriente a su hija, el actor dijo: “La cuido siempre y sabe que aquí está su papá para lo que necesite y sí, yo creo que es muy importante que nos acompañemos en momentos importantes y para mí, ¿qué te digo?, se me cae la baba”, dijo sonriente a los micrófonos de Ventaneando.

Sus hijas, lo más importante en su vida

Sin duda alguna, la paternidad es una de las facetas de la vida que más disfruta Mauricio, pues siempre ha dicho que la llegada de Lorenza y Kailani cambió por completo su perspectiva de la vida: “Tuve que aprender conforme la marcha. Yo la verdad es que me he rescatado a través de mis hijas, o sea, he rescatado mi propia infancia, como eso años de carencia de falta de contención, me he ido rescatando. Lorenza fue como mi primer rescate y con Kai sigo todavía disfrutándolo mucho y hay cosas que sigo trabajando”, confesó durante una charla que sostuvo con Odín Dupeyron.

