Will Smith reaparece en India tras su incómodo paso por los Oscar

No han sido semanas fáciles para Will Smith, quien tras haber golpeado en la cara a Chris Rock en plena transmisión del Oscar, ha tenido que asumir las consecuencias de sus actos, las cuales han derivado en el veto de 10 años de la Academia y la cancelación de algunos proyectos, así como el castigo de sus fans, quienes han dejado de seguirlo tras su penosa actuación en la premiación. De hecho, el ganador del Oscar a Mejor Actor se había mantenido alejado de los reflectores y tras haber ofrecido una disculpa pública por lo sucedido el pasado 27 de marzo, optó por llevar un perfil bajo. Sin embargo, este fin de semana el actor reapareció de forma pública en la India, donde fue visto rodeado de algunos de sus fans.

De acuerdo con algunos medios como TMZ, Will arribó a Mumbai este fin de semana, donde aterrizó en un aeropuerto privado. Contrario a lo que se creía, el intérprete lució relajado, con un semblante recuperado y como suele hacerlo, no dudó en atender a algunos empleados de la terminal área, con quienes se tomó algunas fotografías y les firmó algunos autógrafos.

Cabe destacar que, a pesar de que el actor se mostró muy amable con la prensa presente en el aeropuerto e incluso con los paparazzi, no emitió ninguna declaración al respecto, por lo que solo se enfocó en complacer a sus fans, quienes al parecer tenían conocimiento de la llegada del artista a su país, lo mismo que los medios de comunicación, pues desde antes de su llegada ya lo estaban esperando entre gritos de emoción.

Hasta el momento no se ha detallado el motivo por el cual Will Smith viajó hasta la India, sin embargo, algunos medios apuntan a que este viaje tiene un tinte espiritual, sobre todo después de todas las emociones a las que ha estado expuesto tras su comentada reacción durante la pasada entrega del Oscar, en la que protagonizó un incómodo momento al golpear en la cara a Chris Rock, quien previamente había hecho una broma relacionada con Jada Pinkett, haciendo referencia a su alopecia.

Will, vetado una década de los Oscar

Tras el incómodo momento que protagonizó Will Smith durante la gala de los Oscar celebrada el pasado 27 de marzo, David Rubin presidente de la Academia, así como el CEO, Daw Hudson, dieron a conocer, a través de un comunicado la sanción impuesta a Smith quien, en una década no podrá ingresar a eventos organizados por la Academia: “Por un periodo de 10 años, a partir de este 8 de abril de 2022, al señor Smith no se le permitirá asistir a ningún evento de la Academia. Durante la transmisión no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, nos disculpamos. Esta fue una oportunidad para nosotros para poner un ejemplo a nuestros invitados, televidentes y a nuestra familia de la Academia alrededor del mundo, y nos quedamos cortos, sin preparación para lo sin precedentes", se lee en el documento.

En ese mismo comunicado, Rubi y Hudson ahondaron más en el tema, condenando la conducta del actor galardonado esa misma noche con el premio a Mejor Actor. “La 94º edición de los Oscar estaba destinada a ser una celebración de las muchas personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado; sin embargo, esos momentos se vieron ensombrecidos por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos exhibir al Sr. Smith en el escenario. Durante nuestra transmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, lo sentimos. Esta fue una oportunidad para nosotros de dar ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin estar preparados para algo sin precedentes”, agregaron.

