Así fue el ameno encuentro entre Adamari López y Águeda López, la esposa de Luis Fonsi

Luego de su mediático divorcio, Adamari López y Luis Fonsi retomaron el curso de sus vidas y ambos formaron hermosas familias con sus respectivas parejas. De hecho, a pesar de que todo lo que se ha dicho en torno a su relación, ambos intérpretes han demostrado haber dejado atrás aquel capítulo de sus vidas por lo que ahora, a pesar de no mantener una relación, cuando han llegado a coincidir por cuestiones laborales, ambos han sido muy maduros, haciendo gala del respeto y cordialidad que existe entre ellos. Es por eso que llamó la atención de todos el encuentro entre Ada y Águeda López, esposa de Luis Fonsi, durante la reciente entrega de los Latin American Music Awards, una ocasión en la que ambas presentadoras no perdieron la oportunidad de saludarse y mostrarse su admiración una a la otra.

Así lo revelaron las conductoras del programa Mesa Caliente, quienes fueron testigos del cordial encuentro que protagonizaron Adamari y Águeda López tras bambalinas, mostrándose encantadas por la actitud tan amable con la que ambas enfrentaron este encuentro. “De repente veo a Águeda López y entra Adamari... Yo dije: '¡Momento tenso, momento tenso!'. ¿Qué creen que hicieron? ¡Se saludaron!”, contó la presentadora Verónica Bastos a sus compañeras.

Giselle Blondet, otra de las presentadoras de Mesa Caliente, ahondó en el tema e incluso reveló que el saludo que compartieron Adamari y Águeda fue muy cariñoso. “Me encantó ver a Adamari, ella fue donde Águeda, la saludó y se dieron dio un beso”, compartió. Mientras que Myrka Dellanos celebró que entre ellas no haya más que buena onda. “Como debe ser, así es cómo se hace”.

Y es que a pesar de que la relación de Luis Fonsi y Águeda López comenzó varios años después de su separación de Adamari, lo cierto es que ambos artistas se han compartido los detalles de su relación y posterior separación de forma pública, lo que podría haber sido incómodo para su entorno, pero, por lo visto, la madurez con la que cada parte ha asumido toda esta situación los ha llevado a ser cordiales y a verse con cierto cariño cada vez que se encuentran frente a frente.

¿Cómo enfrentó el tema de su divorcio?

Aunque han pasado varios años desde que Adamari y Luis Fonsi tomaron caminos separados, la ruptura fue una circunstancia muy difícil para la también actriz, quien en más de una ocasión ha sido muy transparente al hablar de cómo enfrentó este duro episodio. “Cuando me divorcié, llegó un momento en que decía: ‘sola no puedo y hay cosas que no le quiero contar a la gente que yo quiero’, porque no me parecía como algo que yo quisiera como que ellos supieran y entonces tuve que buscar esa ayuda profesional que me vino muy bien y que me dejó poder sobrepasar ese momento. Yo creo que si no hubiese ido a terapia se me hubiese hecho mucho más difícil”, comentó en entrevista para el programa Noche de Luz.

Lo cierto es que para Adamari, la separación de Fonsi fue una oportunidad para asumir con la actitud más positiva el cambio, lo que de igual manera le permitió sanar en lo personal. “Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor, eso que he vivido, y más sabiendo que la persona a lo mejor que estuvo involucrada no hizo nada con el sentimiento o el mal deseo de hacerme daño, pero al yo guardarlo tanto, a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad… Hay cosas que pasan, que la otra persona tampoco quiere y que no hay que obligar, entonces ya se deja ir y se abren los brazos para todas esas cosas nuevas y maravillosas que uno puede recibir de la vida…”, dijo en otro momento en una charla con María Celeste Arrarás para su canal de YouTube.

