Los hijos de Mariana Levy recuerdan a la actriz en el que hubiera sido su cumpleaños 56

El recuerdo de Mariana Levy sigue vivo dentro de los corazones de sus seres queridos, y muy en especial en el de los hijos de la actriz. Así ha quedado en claro este 23 de abril, día en el que la hija de Talina Fernández hubiera cumplido 56 años, cuando sus hijos la recordaron de manera emotiva a propósito de esta fecha tan especial para ellos. Y es que a pesar de que eran muy pequeños cuando la protagonista de la telenovela La Pícara Soñadora falleció, hace 17 años, María, José Emilio y Paula tienen muy presente quien era su madre y los recuerdos que lograron construir a su lado. Es por eso que en este día tan importante han decidido rendirle un sensible homenaje a Mariana, celebrando su vida por todo lo alto y dejando en claro el gran amor que tienen por ella.

Desde las primeras horas de este sábado, los retoños de la actriz y conductora compartieron algunos de los recuerdos más entrañables que vivieron al lado de su mamá. Fue María, la mayor de los hermanos Levy, la primera en compartir un dulce recuerdo de su infancia al lado de Mariana a través de su perfil de Instagram, donde publicó un lindo video en el que se le puede ver al lado de su mamá en distintos momentos de su vida, siempre abrazadas y llenándose de amor una a la otra. Al pie de la publicación, María solo escribió: “¡Feliz cumple, amá!”, dejando que el emotivo clip hablara por sí solo.

Por su lado, José Emilio también compartió un lindo mensaje público para su mamá a través de Instagram Stories, en donde compartió algunas fotografías en las que se le puede ver en brazos de su mamá cuando era un bebé. “Feliz cumpleaños, jefa. Te extraño tanto, tanto, tano. Fuerte abrazo hasta donde estés… Te amo siempre”, expresó el jovencito, quien se mostró un tanto nostálgico ante esta fecha tan sensible para ellos.

Talina y el especial recuerdo de Mariana

Hace unos meses, Talina Fernández aprovechó que tenía en casa a sus dos nietos, María y Emilio, para compartir con ellos algunos recuerdos de Mariana Levy a través de unas fotografías en las que con nostalgia trajo de vuelta esos años en la que sus hijos eran unos niños y ella ya era uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana: “Por ahí de 1982 con los tres amores de mi vida. Como pasan los años”, escribió La dama del buen decir como descripción de esta imagen donde vemos a una Mariana Levy muy joven y sonriente al lado de sus hermanos Coco y Patricio. En esta foto aparece Talina en medio de los tres, justo como ahora la vemos con sus nietos, con quienes actualmente tiene una relación muy estrecha, de hecho, los tres, le regalaron un like a esta imagen, donde aparece su mamá muy sonriente.

Hace unos meses, a través de su canal de Youtube, Talina Fernández abrió su corazón y reconoció que, cuando murió su hija Mariana, fue su nieta María y su labor como madre adoptiva lo que la sacó adelante, además de velar por los intereses de sus nietos más pequeños. Paula y José Emilio, quienes durante su infancia vivieron con su papá, José Emilio Fernández El Pirru: “Ella es la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija Mariana, porque yo tenía que cuidar a María López Levy, que tenía nueve años. En aquella charla, la conductora reveló que para su nieta fue muy difícil lidiar con la partida de su mamá tan joven: “María no podía llorar, desde que perdió a su mamá, nunca pudo llorar, estaba atorada”, recordó la presentadora.