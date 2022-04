Mónica Noguera confirma que deja su programa de televisión

Gracias a su larga trayectoria en televisión, Mónica Noguera mantiene una estrecha cercanía con el público, especialmente estos últimos años, dedicada a su trabajo como conductora del programa de espectáculos De Primera Mano. Sin embargo, una serie de cambios profesionales se avecinan para la guapa presentadora, quien, -tras los rumores que surgieron en días pasados-, finalmente confirmó frente a las cámaras que dejará la emisión comandada por Gustavo Adolfo Infante, un espacio en el que no solo informó sobre los acontecimientos de la farándula, pues incluso en más de una ocasión abrió su corazón para compartir algunas confidencias de su entorno personal.

Para poner fin a la incertidumbre, Gustavo Adolfo cedió la palabra a Mónica al inicio del programa, pidiéndole expresarse sobre esta situación que generó gran interés entre los seguidores del espacio. “De Imagen televisión no me voy, me verán, probablemente, con Ciro, con Paco Zea, en Qué Chulada, con Sale El Sol, con Yuri…”, comentó simpática y sin especificar la producción a la que se unirá próximamente, aunque manifestó su enorme interés por seguir trabajando en la televisora, feliz de las oportunidades laborales que ha podido consolidar durante su tiempo en la empresa. “No me voy. De aquí a viejita, en verdad, espero…”, agregó en otro momento de su intervención.

Por si fuera poco, Mónica dio pistas de uno de los ansiados proyectos que tiene en puerta, prefiriendo por ahora mantener el secreto. Eso sí, se comprometió a dar detalles, en cuanto sea posible, del nuevo reto que asumirá, y lo cual implicará la realización de un viaje fuera de México. “Sí me voy, la semana que entra, me voy el próximo martes a Madrid… todavía no (se puede saber) pero les tengo una sorpresa, más adelante les voy a decir a dónde me voy…”, comentó la conductora, quien de paso agradeció a Gustavo Adolfo Infante por haber creído en ella e invitarla a colaborar en su espacio. “Él me trajo a esta empresa, Imagen Televisión, así que se aguanta y me quedo por alguno de estos foros…”, dijo al aire, mientras tomaba de la mano al periodista, con quien además tiene una cercana amistad.

Un momento de gran estabilidad

Para Mónica Noguera, su profesión ha sido una de las mayores motivaciones, eligiendo siempre proyectos que le han permito crecer como ella lo desea. De hecho, en una entrevista concedida en 2019 a Mara Patricia Castañeda, reveló que tras vivir un complejo episodio personal radicó y trabajó por un tiempo en Estados Unidos, aunque su mayor anhelo era volver a México, por lo que a la primera oportunidad que tuvo, y tras la invitación que le hizo su amigo Lalo Marrón, actual director de producción de MVS TV, para colaborar con él, decidió hacer un importante cambio de planes.

La guapa presentadora comenzó así a escribir las páginas de un nuevo comienzo, el cual le permitió permanecer cercana a los suyos al mismo tiempo en que cumplía con sus anhelos profesionales, algo que le otorgó estabilidad. “Yo en Miami estaba sola, yo ya quería a mi familia que tengo en Puerto Escondido, me compré una casita en Puerto Escondido, quería a mis padres que están acá, mi papá vive en Cocoyoc, mi mamá acá. Dije: ‘¡Ya! 10 años de estar alejada, fuera’… Es cuando regreso aquí a México, renovada, muy feliz… Por otro lado, tuve la fortuna de poder firmar con una cadena que es Imagen Televisión, ahí mi queridísimo Gustavo Adolfo Infante me habló y me dice: ‘Mona, ya estás en México, ya te vi, ¿te quieres venir conmigo?’… Esa empresa es increíble…”, confesó.

