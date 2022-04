¡Cuánto ha crecido! Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman celebran el cumpleaños tres de su hijo Tadeo

Con plena ilusión, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman celebraron por todo lo alto una importante fecha en el calendario familiar, la del cumpleaños número tres de su hijo Tadeo, un festejo anticipado en el que el pequeño recibió varias sorpresas. Cobijado por el cariño de sus papás, el niño dio la bienvenida a su nueva vuelta al sol, convertido en el gran protagonista de este día en el que familia y amigos se reunieron para hacer de este instante uno de los más inolvidables. Por si fuera poco, llamó la atención lo mucho que ha crecido Tadeo, quien a su corta edad no deja de sorprender con su carisma, tal cual lo han mostrado el actor y su pareja en más de una ocasión, fascinados por este momento de estabilidad por el que atraviesan.

Fue a través de sus redes sociales que Brenda dio detalles de la fiesta Tadeo, una celebración con temática de Baby Shark. Entre globos, pastel, dulces y regalos, el niño posó feliz en brazos de sus papás, quienes no pararon de sonreír por la dicha de hacer posible este momento. Si bien la fecha exacta del cumpleaños es el 24 de abril, ellos decidieron festejar con días de anticipación, aunque no revelaron los motivos. “Este domingo es el cumple de mi enano hermoso, Tadeo. Le adelantamos su fiesta de tres años. Te amamos, mi amor…”, dijo la modelo, quien a lo largo de este tiempo disfruta dar vistazos de su vida en familia y de su rol como mamá, una faceta que la emociona y la llena al máximo.

Recuerdan a su hijo Dante

Con motivo de la celebración del cumpleaños de Tadeo, Brenda tampoco olvidó dedicar a su fallecido mellizo, Dante, esta fiesta de cumpleaños, evocando de alguna manera el instante de su llegada. “Y a mi angelito también, él festeja en el cielo, Dante”, escribió la también actriz sin ahondar en más, publicando a la par algunos clips en sus historias de Instagram en los que aparece Tadeo rompiendo la piñata, contento de las sorpresas que sus papás prepararon para él. De igual manera, Ferdinando dio vistazos de la emotiva reunión, en la que el niño recibió como regalo un juguete del que quedó fascinado: una mini batería que desde ya comenzó a tocar, dando muestra de que la música podría ser una de sus grandes pasiones.

Entre las fotografías, Ferdinando dejó ver que también estuvo presente su hija mayor, Sofía, quien es muy apegada a su hermanito. Así, la pareja de actores agradece por la estabilidad que es estos instantes rige su vida, siempre dispuestos a hacer de cada momento algo único. De hecho, la paternidad ha sido una de las etapas que ambos viven con mayor plenitud, a pesar de las dificultades a las que se han enfrentado, refugiados en este instante en su pequeño Tadeo, que se ha convertido en la mini estrella de las redes sociales de sus papás.

¿Les gustaría tener otro bebé?

Recordemos que anteriormente, Brenda se sinceró sobre sus deseos de volver a tener otro bebé, aunque ha preferido tomar las cosas con calma. “Es una de las preguntas que tengo mucho (en redes). Sí me gustaría, siempre había dicho que yo quería tener dos bebés, pues bueno, ya saben que uno está en el cielo, pero en la tierra me hace falta uno más”, expresó la intérprete con cierta nostalgia en sus redes sociales. Por su lado, Ferdinando ha opinado al respecto, aunque siempre muy reservado sobre sus planes. “El otro día mi mujer me dijo que estaba mi sobrinita y que le dijo: ‘Tía, ¿ya no vamos a tener más niños?’ y Brenda le dijo que le habíamos estado escribiendo a la cigüeña y no nos ha querido contestar”, contó al programa Hoy.

