Romina Poza celebra el cumpleaños de su novio con todo y un mensaje de Mayrín Villanueva

Feliz y muy enamorada, Romina Poza disfruta de su noviazgo con Joss Romero, un apuesto chico con quien ha protagonizado las postales más románticas en redes sociales. En esta relación, como en cada decisión que ha tomado en el plano sentimental, la joven cuenta con el apoyo incondicional de su madre, Mayrín Villanueva, quien a menudo es la primera en comentar las publicaciones de ambos en Instagra. La esta guapa universitaria no podría estar más contenta por esta situación, tal como lo reveló en noviembre pasado en entrevista para HOLA.com México. “Me encanta que mi mamá sea así pues creo que te ayuda muchísimo a ti como a poder tener una relación sana...”, comentaba entonces. “Creo que mi mamá siempre ha trabajado mucho con todo lo que se trata de amor, siempre he recibido muchísimo amor de su parte entonces es algo que me ha dado muchísima seguridad”, agregaba al hablar de las valiosas lecciones que le ha dado la actriz en temas del corazón. Y esa confianza y complicidad han fomentado que la estrella de telenovelas tenga una excelente relación con el galán de su hija, quien acaba de celebrar su cumpleaños. Como era de esperarse, Romina tomó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras. "Que tu corazón siempre le sonría a la vida, te amo", escribió la joven al compartir un divertido romántico con su novio. Mayrín hizo lo propio y publicó un divertido video junto al festejado, así como una sentida dedicatoria; haz click abajo para ver todos los detalles.

