Paul Stanley revela por qué razón fue hospitalizado

El elenco del programa Hoy dio la bienvenida a su emisión la mañana de este 21 de abril con la ausencia de Paul Stanley, que se encuentra hospitalizado. Para poner claridad a la situación, fue el mismo conductor quien realizó un enlace con sus compañeros del matutino, a los que relató parte de lo que le ocurre en estos instantes. Por fortuna, todo parece marchar bien para él, pues se dejó ver en pantalla de muy buenos ánimos y con el sentido del humor que lo caracteriza. Eso sí, explicó parte del diagnóstico médico que recibió, revelando que en los estudios de rutina que le fueron realizados se le detectó una baja de plaquetas, por lo que su regreso a casa no fue posible, hasta tener certeza de que todo pueda mantenerse en orden.

Ante la incertidumbre que provocó tal situación, Paul habló desde el hospital compartiendo cuál fue el procedimiento que siguieron los especialistas para estar al tanto de su estado de salud. “Aquí sigo en el hospital, me detectaron una variante de salmonelosis. Entré por eso y luego cuando me hicieron estudios, tomografía, corazón, sangre, me detectaron que tenía las plaquetas bajas, y entré con 95 mil y luego salí con 85 mil y se preocuparon los doctores…”, relató en un instante del enlace. “No me dejaron salir (del hospital) me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y aquí estoy…”, agregó el presentador, comprometido a mantener al tanto al público de cómo marchen las cosas.

Al ser cuestionado sobre cómo se siente, Paul se dejó ver de muy buenos ánimos, asumiendo con optimismo este momento y en espera de recuperarse pronto para retomar sus actividades. “Ya mejor (me siento), ya me pusieron acá (tratamiento)… Ya la verdad ya cansado, ya con ganas de ir a verlos y todo, pero la salud es primero…”, expresó. Por ahora, permanece pendiente de lo que le informen sus médicos, quienes buscan indagar las razones por las cuales descendieron sus plaquetas. “Estoy en espera de que los doctores me digan que esta baja de plaquetas fue por la intoxicación que tuve. No sé donde agarré el bicho, si en Estados Unidos estuve un rato, o aquí en México, pero estamos bien…”, confesó.

El apoyo de los famosos

Fue este 20 de abril cuando las alertas se encendieron en torno a la salud de Paul Stanley, luego de que este compartiera una foto desde el hospital, dejándose ver con una bata y usando puntas nasales. “Saludos, banda, coman frutas y verduras”, escribió el conductor sin dar mayor explicación, lo que generó incertidumbre sobre lo que podría estar ocurriendo. Eso sí, Paul recibió todo el apoyo de sus fanáticos y amigos cercanos del medio, entre ellos el de Marisol González. “Recupérate pronto, eres muy fuerte, ¡te adoramos!”. Andrea Legarreta, Emmanuel Palomares, Andy Escalona y más, le hicieron llegar emojis de corazón, un detalle que animó al presentador, quien se ha ganado el cariño de sus compañeros gracias a su carisma y a su cercanía con los otros.

Adal Ramones fue otro de los famosos que le deseó lo mejor, enviándole un comentario: “Ánimo, amigo, recupérate al 1000. Galilea Montijo también escribió: “Te quiero”. Por ahora, Stanley sigue al pie de la letra las indicaciones de sus médicos, a la espera de que pronto pueda volver a casa y retomar poco a poco su rutina frente a las cámaras. Recordemos que fue el pasado miércoles cuando Paul se ausentó de la emisión, lo que llamó la atención de los televidentes que siguen cada mañana la emisión.

