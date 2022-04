América, hija de El Potrillo, celebra 5 meses de amor con su novio

En los últimos meses, el amor ha sido una constante en la familia Fernández que se han aferrado a este sentimiento para atravesar el doloroso duelo por la partida de Don Vicente Fernández, el pasado 12 de diciembre. En ese sentido, al menos en casa de Alejandro todos se encuentran disfrutando de un gran momento en el terreno sentimental pues Cupido tocó la puerta del clan y actualmente todos tiene pareja, incluido El Potrillo quien, en septiembre pasado, hizo oficial su regreso con Karla Laveaga con quien puso una pausa en su relación en 2019. Sus hijos no se quedan atrás y esta semana, la más joven, Valentina, posó al lado de su galán durante una divertida cita en Los Ángeles, mientras que América, una de las gemelas, acaba de celebrar 5 meses con su novio.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El resto del clan también está disfrutando de un gran momento, para muestra, la ¡HOLA! de esta semana donde Álex Fernández y Alexia Hernández engalanan nuestra portada con la pequeña Mía en los brazos. Otra que también está viviendo una gran etapa en su vida es Camila Fernández quien en marzo pasado celebró el primer cumpleaños de su hija Cayetana. Siguiendo los pasos de sus hermanos, América Fernández también hace uso de las redes sociales para compartir entrañables momentos de su vida, como la felicitación que le dedicó a su galán, Franco Metre a quien le dedicó varias publicaciones en sus historias de Instagram donde escribió: “Mi persona favorita”, sobre una imagen al lado de él.

VER GALERÍA

“5 con contigo”, fue otra de las frases que América incluyó en redes sociales donde compartió con sus seguidores un poco de la feliz etapa que está disfrutando al lado del joven quien vive en San Diego, de acuerdo con su información en Instagram. Aunque su novia cuenta con una importante comunidad en esta red social donde interactúa con más de 145 mil seguidores, él apuesta por una vida más discreta y mantiene su perfil privado, donde únicamente cuenta con 2 mil seguidores, entre ellos, Camila, Valentina, Álex y Emiliano Fernández, hermanos de su novia. Desde que comenzó su relación con Franco cada que celebran un mes más juntos, la joven diseñadora le hace un romántico guiño en su perfil.

Aunque todo parece indicar que la relación marcha muy bien, América no ha expresado sus ganas de seguir los pasos de sus hermanos y llegar al altar, más bien, la joven quiere disfrutar al máximo de este noviazgo que compagina con el trabajo que está haciendo para crear su propia firma de ropa. En ese sentido, América Guinart, confesó a Ventaneando si cree que su hija tenga planes de boda entre manos: “Ella ahorita tiene no mucho tiempo con su novio, había tenido otra relación, creo que había cumplido 3 años y ahora ya tiene unos meses con otra pareja, está muy contenta. No creo que se case América pronto”, comentó la mamá de América en diciembre pasado, cuando su noviazgo con Franco llevaba muy poco.

VER GALERÍA

América, la experta en moda de la familia

Como todos sus hermanos América Fernández también posee el talento Fernández; sin embargo, la joven se ha inclinado por otra gran pasión: la moda. Así lo confesó su mamá en la entrevista cita: “También ya saben que ella canta muy bonito, toca instrumentos como Alex y Camila, solamente que ella no le ha gustado dedicarse profesionalmente a eso, ella ahorita está haciendo una marca de ropa, ella que es muy creativa, ella siempre se ha ido un poco más por lo fashion, diseño de joyas y de ropa, cosas así y es buena, súper padre para eso”, comentó América Guinart sobre el talento como diseñadora que posee su hija América, la experta en moda de los Fernández.