Leonardo Aguilar habla de la polémica de su hermana: 'Siempre voy a estar del lado de Ángela'

En días recientes, el nombre de Ángela Aguilar acaparó los titulares de prensa, y esta vez no por sus logros como artista, sino por la filtración de fotos suyas de índole personal. Esta situación causó mucho revuelo, pues las imágenes sacaron a la luz la relación sentimental de ella con el músico Gussy Lau, la cual la intérprete había preferido mantener lejos del ojo público. Si bien el compositor confirmó el noviazgo cuando reaccionó a la filtración de la fotografías, la joven cantante se limitó a expresar su tristeza y decepción ante lo que ella consideró fue una traición y una violación a su privacidad. Ahora, luego de que la intérprete levantara sospechas de una posible ruptura, un miembro de la familia Aguilar ha hablado abiertamente de la situación que vivió Ángela y le ha expresado todo su apoyo, se trata de Leonardo, su hermano mayor.

En entrevista para el programa Despierta América, Leonardo habló de la amarga experiencia mediática que su hermana vivió recientemente y contó cómo está enfrentando esta situación su familia. "Somos súper unidos, y eso no ha cambiado y no va a cambiar", expresó el cantante de 22 años, quien también ha continuado con el legado musical de su dinastía. "Yo adoro y quiero a Ángela con todo mi corazón, yo siempre voy a estar del lado de Ángela, siempre voy estar del lado de mi familia", continuó el menor de los hijos varones de Pepe Aguilar, dejando ver el gran amor que lo une a su hermana. "Siempre voy a querer lo mejor para ella, sea lo que sea, sea la decisión que tome, yo quiero que ella esté bien, yo siempre soy equipo Ángela, siempre, en lo que sea, desde antes de esto, después de ésto, durante, siempre voy a estar del lado de Ángela", aseguró, refiriéndose a la polémica que alcanzó la vida personal de la joven intérprete.

Leonardo reveló que anteriormente en los Aguilar han atravesado por situaciones desafiantes, sin embargo, siempre han hecho lo posible por mantener estos temas lejos de los medios de comunicación. "Es la primera vez que ustedes se enteran de algún problema familiar, que ustedes se enteran de algo así, pero no es la primera vez que pasa en la familia, simplemente que se ha manejado en el lado personal y en el lado familiar", explicó el cantante sin ahondar en detalles respecto a dichas situaciones.

En la entrevista, Leonardo habló además de el músico que confirmó su noviazgo con Ángela, pues contó que mantuvieron una relación profesional. "Una cosa es el trabajo que hice con él como compositor y después lo que sea que haya pasado, lo que haya pasado después pues ya saben, Ángela hizo su comentario donde responde todo lo que me pudieran preguntar al respecto, y lo dijo perfecto, fue real y honesto", expresó el cantante. "Escribí muchísimas canciones con él, algunas de ellas llegaron al disco, unas de ellas que van a gabar otras personas, pero ese es el lado del trabajo y eso no tiene nada que ver con lo personal", enfatizó. El joven intérprete fue muy cuidadoso con sus palabras al hablar de Gussy Lau, y no quiso revelar detalles sobre la relación que el compositor confesó haber iniciado con la cantante.

El apoyo de los Aguilar

Leonardo no ha sido el único integrante de la familia que ha expresado públicamente su apoyo a Ángela ante la polémica que la alcanzó recientemente, pues su prima Majo Aguilar lo hizo hace unos días. En entrevista para Ventaneando, la también cantante opinó sobre la reacción de su tío Pepe Aguilar, quien fue tajante al expresar que no tocaría el tema de la filtración de las fotos de su hija. “Yo creo que, para los papás, sus hijos van a ser sus tesoros para siempre, ¿no?, pero yo no voy a hablar por ellos, yo voy a hablar por mí”, comentó la intérprete de 27 años hace poco más de una semana. “Yo creo que no se tiene que disculpar absolutamente de nada, es una mujer lista, inteligente y qué mala onda que sean las cosas así, porque ellos tienen su historia”, dijo Majo, deshaciéndose en halagos hacia su prima, con quien en el pasado se especuló tenía cierta rivalidad, la situación completamete eljada de la realidad. La cantante también habló de los ataques a Gussy Lu, y lamentó que se haya arremetido contra él: “Creo que también está chafa que se esté satanizando tanto a él, al chico”.

