En una nueva etapa en su vida, Belinda asegura: 'Estoy súper contenta... creciendo y evolucionando'

A poco más de dos meses de su sonada ruptura con Christian Nodal, Belinda está decidida a dar vuelta a la página. Si bien luego de que se confirmó su separación los dos estuvieron inmersos en la polémica debido los mensajes que compartieron en redes sociales, hoy cada uno ha tomado su propio camino, aunque es un hecho que las causas que llevaron al fin de su historia de amor siguen siendo motivo de interés. Con la mirada fija al frente, la guapa cantante hizo sus maletas para viajar a España, país donde están sus raíces y por el que tiene un gran cariño. Inmersa en esta nueva etapa de su vida, la intérprete ha hablado sobre sus proyectos, y además ha confesado estar agradecida por los apendizajes que ha ido adquiriendo de cada experiencia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Instalada en la Madre Patria, Belinda ha tratado de reinventarse por medio de nuevos desafíos, fue por eso que decidió regresar a la actuación después de un largo tiempo. "Viene una Belinda renovada, porque a mí me ha gustado renovarme y aprender de cada paso que he dado", comentó en entrevista con el diario El Universal, sin hacer mención a nada de lo ocurrido en su vida personal los últimos meses. Sin embargo, antes de este proyecto en la pantalla chica, la cantante estrenó un nuevo tema musical que se dijo, estaba dedicado a su ex.

VER GALERÍA

La intérprete de 32 años es parte del elenco de la serie Bienvenidos a Edén, la cual se estrenará el próximo 6 de mayo. "No había estado en un proyecto porque no es la cantidad que haces, sino la calidad... Y para mí se trata de la calidad del proyecto y cuando llegan las cosas, es porque tienen que llegar", explicó. Belinda dijo que esta producción tocó a su puerta sin esperarlo, sin embargo, se dijo convencida de que fue una gran oportunidad para renovarse y darle un giro a su vida. "Es de esos proyectos que llegó a mi vida cuando menos lo esperaba porque era el que tenía que hacer... Cambié mi vida completamente", expresó la cantante. "Ahora vivo aquí y por lo menos durante todo este año voy a estra en España, así que estoy súper contenta, agradecida con esta nueva etapa, creciendo y evolucionando", comentó la cantante, quien nació en Madrid pero años después se naturalizó mexicana.

VER GALERÍA

Al hablar del personaje que marcará su regreso como actriz, Belinda habló de los rasgos que comparte con él y también los que los diferencian, siendo éstos los que supusieron un reto mayor para ella. "A África le encanta la moda, a mí también y en eso coincidimos, pero ella es muy maquiavélica, es una chica que le importa mucho lo de afuera, es narcisista y misteriosa...", contó. "Yo por el contrario soy muy transparente y cuando estoy bien y mal se me nota, lo más difícil fue transformarme en este personaja misterioso", agregó. Sin embargo, la intérprete ha echado mano nuevamente de la filosofía que la ayuda a enfrentar situaciones difíciles. "Ese toque de humor creo que sí me caracteriza que cuando todos están preocupados yo siempre digo: 'bueno, tranquilos, al mal tiempo buena cara'", comentó.

Sus reflexiones tras su separación de Nodal

Una semanas después de que se confirmara su separación de Christian Nodal, Belinda compartió en su Instagran un profundo mensaje que inevitablemente fue asociado con las circunstancias en su vida. “El gran portal 22/02/2022”, se titulada el extenso texto en inglés, con el que al parecer la intérprete se sintió idetificada. “Es el momento perfecto para agradecer a Dios por todos los milagros por todos los milagros en tu vida, agradecer a tu alma por su fortaleza y bondad. Recuerda quién eres y por qué viniste, recuerda que el amor es la base de todo...”, decía su publicación. “Vine a la Tierra como misionera del amor, que es el verdadero significado de Magela y sin pena hoy me levanto y digo quién soy. Soy amor, me encontré y comprendí todo. He puesto en práctica la misión de mi alma y desde entonces mi vida no ha sido más que luz”, continuaba el texto. “Nosotros, los trabajadores de la luz, vinimos a transformar la oscuridad en luz, después de muchos años de dolor e incertidumbre encontré ese amor en mí y abrí las puertas al amor infinito”, agregaba.

VER GALERÍA