Paulina Goto sobre las relaciones tóxicas: 'No me arrepiento de nada' La actriz se mostró orgullosa de los aprendizajes en el terreno sentimental

En su historia personal, Paulina Goto atesora aprendizajes de los que hoy se siente orgullosa, en específico de aquellos ligados con sus pasadas experiencias amorosas y en donde las circunstancias no resultaron del todo favorables. Ilusionada por su noviazgo con Rodrigo Saval, la actriz tampoco tiene filtros al hacer una retrospectiva para hablar de sus vivencias sentimentales, confesando que incluso fue parte de relaciones tóxicas. Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz contó cómo asume en el presente esos episodios de su vida, revelando si de alguna manera se encuentra arrepentida por esos instantes en los que atravesó por alguna desilusión junto a sus ex galanes.

Con total apertura, Paulina tocó este aspecto personal durante una charla para el programa en YouTube de Pinky Promise, en donde se dispuso a leer la pregunta de una fanática, quien quiso saber si se arrepiente de algún noviazgo del pasado. “No me arrepiento de nada, de ninguna relación amorosa…”, explicó, para luego dar muestra de la actitud tan positiva que ha asumido desde entonces, una manera de pensar que le ha permitido seguir adelante. “De todas he aprendido, de todas he crecido, todas han tenido sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Todo bien, son experiencias, una rayita más al tigre…”, dijo sonriente en un instante de la charla, en la que como pocas veces tocó este aspecto que suele mantener en privado.

Al ahondar en sus palabras Paulina fue puntual, por lo que no dudó en exponer su reflexión sobre las relaciones tóxicas, segura de la postura con la que hoy asimila estos acontecimientos que le han permitido cambiar la mirada. “De esas también se aprende (de las relaciones tóxicas), de esas también creces…”, añadió en la conversación, para reafirmar que no existe arrepentimiento alguno por lo vivido. “Cuando estás en una relación tóxica es por algo, la enfermedad ahí se complementa también. Entonces también uno tiene cosas que sanar, que voltearse a ver y si, no nos arrepentimos…”, explicó la actriz de cine, teatro y televisión, quien atraviesa por uno de los momentos de gran estabilidad, motivada también por los constantes retos profesionales en los que permanece enfocada.

La confesión de Paulina

En días pasados, Paulina concedió una entrevista en la que confesó como pocas veces que había sido parte de una relación tóxica. Sin revelar la identidad de su ex, explicó de qué manera esa situación comenzó a afectarle, a tal grado de no fijar límites. “Tuve como un momento en la vida en el que sentí que dejé de ser yo, que me perdí un poco. Fue una gran lección aprender que para poder compartir con los demás y para poder dar amor primero hay que empezar por uno mismo. Yo en realidad estuve en una relación bastante tóxica y creo que pues es algo muy común que empiezas como a ceder, a ceder, a ceder y en algún momento ya no te das cuenta en lo que estás metida y cuántos límites cruzaste y cuánto permitiste…”, dijo en una charla concedida a los micrófonos del programa televisivo Hoy.

Gracias a la madurez con la que asumió ese acontecimiento, Paulina supo encausar sus emociones en la creatividad, algo que logró manifestar a través de los acordes y los versos con los que dio forma a una canción, pues como siempre lo ha dicho, la música es una de sus grandes pasiones. “De hecho, escribí una canción a cerca de eso que se llama Me Enamoré, que fue en un momento en el que justo creo que volví como a recuperar mi fuerza, me volví a recuperar a mí…”, apuntó.

