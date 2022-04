En brazos de Daniel Arenas, ¿qué mejor manera de viajar para Daniela Álvarez?

El noviazgo entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas no podría ir por mejor camino, pues los dos están felices y muy enamorados. Además de los románticos mensajes que se dedican a menudo, la modelo y el actor han dejado ver que son un gran apoyo el uno para el otro. “Él sabe en lo que entró, y yo siempre le digo: ‘Amor, tú sabes que el día que tengamos nuestros hijos, yo no puedo correr detrás de nuestros hijos, tú sabes que el día de mañana tú vas a correr, o sea, por mí”, comentaba la exreina de belleza el año pasado en una charla con Jomari Joyso para su podcast Sin Rodeo, revelando así que los planes que tienen a futuro. Y es que, debido a que le fue amputada una pierna hace casi dos años, la exreina de belleza ha tenido que apoyarse en su familia, y ahora también en su apuesto novio. El el mes pasado reveló que, debido a una lesión que sufrió en su pierna, tendría que movilizarse por un tiempo en silla de ruedas, y como era de esperarse, el actor estuvo a su lado todo el tiempo para ayudarla. Ahora, cuando la guapa colombiana quiso someterse a un cambio de look, su novio hizo hizo gala de su cariño y caballerosidad y la llevó cargando en sus brazos hasta el establecimiento. "Divino", expresó Daniela cuando el estilista destacó lo afortunada que es la modelo por tener una pareja como Daniel; haz click abajo para verlos.

