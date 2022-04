Por primera vez, Christian Nodal habla del anillo de Belinda

A poco más de dos meses de que Christian Nodal y Belinda confirmaran su ruptura sentimental, los sucesos que envolvieron el desenlace de su romance siguen despertando gran interés entre sus seguidores. En parte, esta situación se debe al hermetismo que los cantantes mantienen sobre el tema, aunque en esta ocasión el intérprete de canciones como Botella Tras Botella y Adiós Amor, tomó la decisión de referirse a un asunto que estuvo en boca de todos semanas atrás, de manera precisa, al del costoso anillo de compromiso que entregó la también actriz en la cúspide de su noviazgo. Por si fuera poco, Nodal reveló que tiene planes de seguir radicando fuera de México, explicando los motivos detrás de este cambio en su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Dispuesto a mantener la cercanía con sus fans, Nodal sostuvo una charla a través de la plataforma Twitch, en donde respondió preguntas e hizo mención de algunos comentarios que enviaron los usuarios, ávidos por conocer más aspectos de su entorno personal. Fue en un instante de la dinámica cuando de repente, y sin ningún filtro, el cantante leyó un mensaje relacionado con el anillo que le entregó a Belinda, lo que de inmediato acaparó la atención: “Dejen de pedir el anillo, ni él lo pide”. Acto seguido, el originario de Sonora comenzó a reír, para destapar así la respuesta que por mucho tiempo había sido un misterio: “Correcto”, remató, sin ahondar por ahora en más explicaciones y tomando todo con total calma, según se pudo apreciar durante la transmisión.

Recordemos que el anillo con el que Nodal le propuso matrimonio a Belinda es una pieza valuada en poco más de 3 millones de dólares, según los reportes que surgieron en su momento. Así mismo, se supo que la joya es una creación de la firma Angel City Jewelers, siguiendo estrictos estándares de calidad, y con apego a la petición que hiciera el famoso cliente. “Él (Christian Nodal) quería obtener algo de la mejor calidad posible… No puedo decir exactamente cuánto gastó en el anillo, pero sí puedo decir que el valor del anillo es de más de tres millones de dólares…”, declaró en entrevista para Vega la Alegría Samuel Tack, uno de los joyeros de la prestigiada marca, quien fue contactado por la emisión poco después de que los cantantes hicieran público su compromiso.

VER GALERÍA

Aunque Nodal ha sido muy cauteloso durante su paso por los eventos públicos, en donde solo se limita a hablar de su trabajo, a finales de febrero, y durante su asistencia a la gala de Premio lo Nuestro, se expresó sobre cómo transcurre todo para él en este instante, declaraciones que no pasaron desapercibidas. “Yo vivo el momento sin pensar en el mañana, sin pensar en el pasado tampoco. Simplemente disfrutado todas las bendiciones que Dios pone en el camino en el momento y agradecido por todo lo que está pasando en estos momentos…”, dijo para las cámaras de Despierta América.

Radicará en Estados Unidos

De la misma manera en que Belinda decidió rehacer sus planes fuera de México y radicar por un tiempo en España, país del que es originaria, Nodal también quiso dar un giro y respirar nuevos aires, por lo que ahora prefiere vivir en la ciudad de Los Ángeles. Al ser cuestionado por esta determinación, fue puntual al revelar la principal razón de su cambio. “Es muy complicado vivir en México. No puedes tener tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas…”, confesó en la transmisión, poniendo un ejemplo claro de lo que le ocurrió. “Me pasó, tenía un Ferrari que solo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en donde estaba, cuándo pasaba y todo eso y no me gustaba que no había privacidad…”, aseguró.

VER GALERÍA