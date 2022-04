'Nunca he golpeado a una mujer', Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard

Un nuevo capítulo se ha escrito en la batalla legal que enfrentan Johnny Depp y Amber Heard. El actor ha vuelto a subir al estrado este martes para declarar en el juicio por difamación que ha emprendido en contra de su ex por una columna que escribió la actriz en 2018 en la que señalaba al actor de haberla violentado físicamente durante el tiempo que estuvieron juntos. Es por eso que el actor ha decidido comenzar esta afrenta en contra de Amber, para limpiar su nombre y principalmente para proteger a sus hijos de publicaciones que contengan información no cierta sobre él. De hecho, durante su declaración de esta tarde, Johnny ha dejado en claro que nada de lo que se le ha señalado es cierto y que jamás golpeo a la exprotagonista de Aquaman, tal y como ella lo ha señalado en distintas ocasiones.

Vestido completamente de negro y con el pelo recogido en una coleta, Depp se defendió de los dichos de su ex, insistiendo en su inocencia. “Hace unos seis años, la señorita Heard cometió algunos actos criminales bastante atroces e inquietantes contra mí que no se basaron en ningún tipo de verdad”, dijo el intérprete de 58 años ante el jurado. “Fue un completo shock que lo hiciera, simplemente no necesitaba ir en esa dirección ya que nunca había sucedido nada de eso”.

El protagonista de películas como Piratas del Caribe aseguró que como en cualquier relación tuvieron algunos desencuentros y peleas, sin embargo, ninguna de ellas terminó en los golpes, tal y como Amber refiere en la columna que publicó hace algunos años en The Washington Post. “Durante la relación hubo discusiones y cosas de esa naturaleza, pero nunca llegué al punto de golpear a la señorita Heard de ninguna manera, ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, sentenció la estrella de cine. “La verdad es lo único que me interesa. Las mentiras no te llevarán a ninguna parte, pero las mentiras se construyen sobre mentiras…. Estoy obsesionado con la verdad”, añadió.

La demanda de Johnny Depp asciende a los 50 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras que Amber lo ha demandado alegando violencia por el doble, es decir, por 100 millones de dólares. En su declaración de este martes, el actor se refirió al inicio de su relación con la intérprete, a quien conoció en el set de filmación de la película The Room Diary. “Al principio de mi relación, de lo que recuerdo, ella era demasiado buena para ser verdad. Atenta, amorosa, inteligente, divertida... Teníamos muchas cosas en común como la música, literatura… Un año y medio fue grandioso…. Luego se convirtió en otra cosa”, sentenció.

La dura infancia de Depp

Durante el juicio, el actor fue interrogado por sus abogados, quienes le pidieron hablara de la dura infancia que tuvo debido al constante abuso que sufrió por parte de su madre, quien buscaba cualquier pretexto para humillarlo y burlarse de él ante cualquier defecto que pudiera encontrarle. “Me llamaba ojo de gallo, tuerto, cualquier cosa que pudiera llegar a degradarme, humillarme… Incluso tuve que ponerme un parche en el ojo bueno para fortalecer el ojo malo. Estoy legalmente ciego de mi ojo izquierdo”, expresó. “Violencia física, abuso físico. Eso fue una constante. No sabías lo que pasaría. El abuso verbal, el abuso psicológico fue casi peor que las palizas. El dolor físico puedes soportarlo. Pero el abuso psicológico y emocional es lo que nos destrozó”.

