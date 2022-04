Desde la playa, Claudia Álvarez presume a 'su vida entera'

No hay nadie más feliz en estos momentos que Claudia Álvarez, quien pudo materializar su sueño de tener una familia numerosa. La actriz y Billy Rovzar le dieron la bienvenida a sus mellizos Clío y Billy a mediados de enero, luego de una dulce espera llena de ilusión. Los pequeños nacieron prematuramente, por lo que permanecieron un tiempo en el hospital antes de reunirse con hermanita Kira, de poco más de dos años. Hace un par de meses, la intérprete confesó que ella y su esposo estaban trabajando para lograr que su primogénita se integrara con los mellizos, un proceso que nada fácil. "Está celosita, pero celos normales, ya lo esperábamos y estamos trabajando en ello... Poco a poco le voy pidiendo que me ayude con actividades con los babies", contaba entonces. Y tal parece que la convivencia entre sus retoños va por el mejor camino, pues en sus recientes publicaciones, Claudia ha dejado ver que su primogénita es la hermana mayor más cariñosa. De vacaciones en la playa, la estrella de telenovelas compartió en sus Instagram Stories un tierno momento junto a sus hijos: "Mi vida entera", escribió junto al video en el que se veía a Kira sosteniendo dulcemente la mano de uno de sus hermanitos, antes de darle un chupón. "¡Lo mejor que me puede pasar es tener a mis hijos cerquita!", escribía hace tiempo. Haz click abajo para ver lo mucho que Claudia disfruta pasar el tiempo con sus bebés.

Loading the player...