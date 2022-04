Niico, hijo de Ludwika Paleta, celebra un año de mucho amor al lado de su guapa novia

Sin duda alguna, Niico se encuentra en una excelente etapa de vida. El joven cantante disfruta del éxito que ha tenido con el reciente lanzamiento del videoclip de la canción Fluir, mientras que en lado personal todo va de maravilla, según ha revelado el guapo hijo de Ludwika Paleta recientemente. Y es que el intérprete mantiene una linda relación con una linda chica de nombre Yulianna de Souza, con quien se ha dejado ver de lo más enamorado en sus redes sociales. Tal y como sucedió este 19 abril, cuando el cantante celebró por todo lo alto su primer aniversario al lado de su novia, una ocasión en la que no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos, dedicándole las palabras más especiales.

A través de su perfil de Instagram, Niico compartió un álbum de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de su novia. Al pie de las postales, el artista de 22 años dedicó un lindo mensaje a Yulianna, en el que dejó en claro el gran amor que tiene por ella y lo feliz que le hace compartir su vida al lado de ella. “Feliz primer año a la mejor novia del mundo. Hace un año empezamos una aventura increíble, cada día me enamoras más con tu creatividad, determinación y generosidad”, escribió el también hijo de Plutarco Haza en las primeras líneas de su mensaje, destacando las virtudes de su amada.

Niico se mostró ilusionado por este primer aniversario, dejando en claro su deseo de continuar construyendo y consolidando su relación de la mano de Yulianna. “Hemos pasado tantos momentos juntos y me emociona mucho todo lo que nos falta. Iluminas todos mis días y soy eternamente agradecido por que hayas entrado a mi vida. ¡Feliz año bebé! Por muchas más aventuras a tu lado, te amo”, finalizó.

Por su lado, Yulianna también le dedicó un lindo mensaje a su novio, en el de la forma más romántica expresó su amor y admiración por el joven intérprete de temas como Odisea y No te dolió. “Hoy hace un año conocí a mi compañero de aventuras. Un año de ser mi mejor amigo, mi confidente y el amor de mi vida. Gracias por siempre estar ahí y por tu amor incondicional. Te amo @niico_official cada día más. Me gustas mucho loquito. Admiro tu forma de ver la vida y de todo el cariño que tienes para dar en este mundo. Te amo siempre”, compartió.

¿Qué opina Ludwika del noviazgo de su hijo?

A pesar de mantener discreción con los asuntos familiares, Ludwika ha expresado lo feliz que se encuentra de ver a su hijo ilusionado, apoyándolo ante todo de manera incondicional. Por otro lado, opinó sobre Yulianna y de cómo es la convivencia que la chica mantiene con su hijo. “Es divina y le hace muy bien, se llevan muy bien. No, no soy celosa, al contrario, me encanta ver el amor cuando está en esa etapa que conocer a alguien y te enamoras por primera vez y te ilusionas, me encanta vivirlo a través de él”, dijo la actriz en octubre de 2021 durante una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando al asistir como invitada a los Premios Platino.

