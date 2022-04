Jada Pinkett Smith regresa a su programa pero, ¿hablará de la polémica?

Todavía no pasa un mes del desafortunado episodio que Will Smith protagonizó durante la entrega de los premios Oscar, cuando subió al escenario y golpeó a Chris Rock por una broma que el comediante hizo sobre Jada Pinkett Smith, pero parece que las aguas se han calmado. Por supuesto, lo sucedido ha tenido consecuencias. Tras disculparse públicamente con Rock, Will anunció su renuncia a la Academia, días antes de que el organismo cinematográfico anunciara que vetaría al actor por una década por lo sucedido. Los proyectos laborales de Smith también se han visto impactados, con reportes de que por lo menos dos de sus películas se encuentran en pausa indefinida, aunque esto podría incluir otros aspectos profesionales en puerta. Mientras esto pasa con Will, Jada ha reaparecido ya en público tras lo sucedido y ahora se prepara para el estreno de su programa digital Red Table Talk, en el que suele estar acompañada por su madre, Adrienne Banfeld-Norris, e hija, Willow Smith. Con la publicación del primer trailer de la nueva temporada del show, no ha faltado la pregunta, ¿se hablará de lo sucedido en la mesa redonda en la que las mujeres de esa familia suelen tocar los temas más personales?

En los apenas segundos del primer trailer se puede ver que esta temporada, las conductoras estarán acompañadas por personalidades como Kim Basinger y su hija Ireland Baldwin, Janelle Monáe, una de las víctimas del Estafador de Tinder, un par de víctimas de Anna Delvey -dos de los personajes más famosos de Netflix-, la madre de Chesley Kryst -la Miss USA que se quitó la vida a principios de este año-, así como los otros dos hijos de Will. Según se puede ver en el adelanto, una vez más, se tocarán los temas más personales y reflexivos de la vida de los invitados.

Lo que no se ha visto en estos breves adelantos es si Jada tocará en algún momento lo vivido durante la noche de los Oscar y si se conocerá el cómo experimentó la familia esta situación. No sería extraño que en algún momento tocaran este punto, pues sobre la mesa se han puesto los temas más privados de la familia, aunque en esta ocasión, ante la polémica, no se sabe si lo harán. También queda duda de cuándo se grabó esta temporada, pues bien podría tratarse de una producción previa a los hechos.

Qué han dicho los Smith hasta el momento

Aunque ha sido Will quien ha llevado la batuta públicamente, en su momento, Jada rompió el silencio al publicar en su cuenta de Instagram el mensaje: “Esta es una temporada para sanar y estoy aquí para ella”.

Por su parte, después de disculparse, Will escribió sobre su renuncia a la Academia: “He respondido directamente al aviso de audiencia disciplinaria de la Academia y aceptaré todas y cada una de las consecuencias de mi conducta. Mis acciones en la presentación de los 94 Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencia global en casa. Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrado por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido”. Una vez que se dio a conocer el veto por parte del organismo cinematográfico, Will se limitó a escribir: “Acepto y respeto la decisión de la Academia”.

