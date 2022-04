¿La pista de que Ángela Aguilar está completamente soltera?

En las últimas semanas, la vida de Ángela Aguilar ha estado en el centro de atención. Y es que la cantante fue victima de la filtración de unas imágenes de índole personal, un acto que incluso denunció en redes sociales, donde se mostró sumamente molesta por esta situación. En medio de todo este revuelo, la joven intérprete de La Llorona ha vuelto a llamar la atención debido a unas declaraciones que hizo durante un show que ofreció el pasado fin de semana, en donde con la sinceridad que suele caracterizarla, jugó con el nombre de su más reciente disco, Mexicana enamorada, para hablar de su situación sentimental actual, dejando entrever que podría haber regresado a la soltería y que se encuentra un poco triste por esta situación.

Fue durante el concierto que ofreció el pasado fin de semana en Zacatecas, que Ángela se tomó un momento para hablar con el público y sincerarse con ellos. “Qué disco se llama Mexicana enamorada, si todas las canciones son tristes…”, expresó la hija de Pepe Aguilar durante una pausa de su show. Sin embargo, fueron sus siguientes declaraciones las que pusieron a pensar a todos los fans de la intérprete quien sugirió que se encuentra soltera. “Se tendría que llamar (el disco) como Mexicana triste y sola, o Mexicana dejada y soltera, algo así”, expresó la intérprete, quien se ganó una fuerte ovación de parte de sus fans.

Estas declaraciones surgen tan solo unas semanas después de la filtración de unas fotografías personales en las que aparecía al lado del músico Gussy Lau, quien se especula es su novio. Es por eso que han causado tanto revuelo los recientes dichos de la cantante, quien podría haber dado algunas pistas de lo que ha pasado en su vida sentimental en los últimos días.

La familia de Ángela, su mayo refugio

Para Ángela Aguilar la filtración de sus fotografías personales sin su autorización, la cantante lanzó un contundente mensaje en video en el que se mostró consternada ante la violación de su intimidad y sumamente ofendida por la forma en la que sucedieron las cosas. “Me siento violentada, violada, de la posibilidad de tener mi propia privacidad y yo decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que nunca debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que, la verdad, yo nunca en mi vida pensé, me duele haber trabajado tanto desde chiquita para que una cosa así me afecte tanto”, expresó en un fragmento del clip que compartió en sus redes sociales.

A pesar del mal momento que atravesaba, Ángela quiso abrirse con sus fans, a quienes les confesó que se encuentra refugiada en el amor de su familia: “Me siento sumamente triste, como perdida, no sé qué voy a hacer, pero sí sé que voy a regresar al origen, voy a regresar con mis papás -no porque me fui-, pero voy a ser acurrucada por mis padres y por la gente que me cuida, porque estoy en una situación en la que me siento muy vulnerable”. La cantante aseguró que está aprendiendo mucho de esta situación: “Estoy creciendo, estoy aprendiendo, y ya sé lo que no quiero, ya sé lo que no quiero hacer y no he tomado ninguna decisión, ni sé qué voy a hacer, lo que sí les puedo decir, es que tengo que tomarme un tiempo para poder reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder”. Por último, la joven cantante adelantó que estudiará en familia las medidas que tomará: “Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merece esto y yo tampoco. Vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia, con la gente que me quiere. Les agradezco por el cariño a mis papás, a mi familia, a mis amigas por cuidarme tanto y más en estos momentos, porque yo creo que solamente te das cuenta de la gente que te quiere, que te ama en los momentos difíciles”, finalizó.