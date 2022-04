Vanessa Guzmán al revelar por qué se alejó de la televisión: 'La vida me hizo tocar fondo'

Creer y confiar en sí misma le permitió a Vanessa Guzmán abrir una puerta tras la que encontró la realización. Sin embargo, este importante cambio implicó una pausa de varios años de su carrera sobre los escenarios. Alejada de la televisión y los reflectores, se enfrentó a una situación personal que la llevó a tocar fondo, según reveló en una reciente charla en la que, visiblemente conmovida, relató su historia. Orgullosa del aquí y el ahora, la intérprete se mostró plena por los logros conquistados, entre ellos su triunfo en el fisicoculturismo, un proceso de entrega y disciplina que no solo se ve reflejado en la seguridad con la que habla del tema en pantalla, sino también del impresionante cambio físico que ha experimentado tras varios meses de entrenamiento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como pocas veces, Vanessa concedió una entrevista en la que ahondó en las razones por las cuales se retiró de manera temporal de su trabajo en la televisión, echando por tierra todas las especulaciones que surgieron en su momento. Eso sí, prefirió reservarse algunos detalles, pues considera que estos solo son parte de su ámbito personal. “Esa es una decisión que difícilmente compartiré públicamente porque es algo muy privado, es algo que solamente compete a un núcleo familiar, pero que definitivamente la vida me hizo tocar un fondo en donde te das cuenta de la vulnerabilidad general de la vida y de muchas situaciones, y es por eso que decido darme esta pausa actoralmente hablando y me alejo completamente de los escenarios para dedicárselo en cuerpo y alma a mis hijos y por supuesto en mí…”, dijo para el programa de espectáculos De Primera Mano.

Fiel a su manera de pensar, la intérprete tuvo certeza de sus decisiones, trabajando en un proceso interno que le permitió ganar fortaleza con el paso del tiempo, siempre motivada por sus seres queridos. “La realidad es que ahí me di cuenta que primero tenía que ser yo, después yo y por último yo, ¿por qué? Porque yo tenía que estar fuerte en ese momento para mi familia. Entonces si yo no estaba bien, no voy a poder estar bien con los demás…”. Conmovida, y derramando algunas lágrimas, también dijo: “Ahí aprendí a darme cuenta la importancia de poderte realizar en todos los aspectos, personal, emocional, sentimental, familiar, social… Dije: ‘Algo está pasando en mí, no soy quien yo era, no soy ni estoy teniendo lo que yo sé que puedo dar, necesito pisar y tocar este fondo’ por otras razones que no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo, porque pueden especular mil, no tiene absolutamente nada que ver, pero que ahí te das cuenta que eres un ser humano…”, contó.

VER GALERÍA

‘Volví a ser vulnerable’

En otro instante de la plática, Vanessa relató parte de la situación que enfrentó tras cambiar la mirada sobre el hecho de ser famosa, enteramente consciente de las emociones que definen la vida de cada ser humano. “Es cuando rompo esas barreras de: ‘Soy famosa, todo lo puedo, todo lo sé, el éxito, la fama’. No, volví a ser el ser humano vulnerable, frágil, quebrantable y no queda mas que levantarte y reinventarte y luchar en el día a día por ser alguien diferente y no ser alguien del montón, por ser un ejemplo para mis hijos, que ellos vean que se pueden buscar nuevos ideales, que no te quedes en tu zona de confort…”, expresó.

Luego de ese periodo, Vanessa pudo alcanzar un periodo de estabilidad, algo que no habría podido conseguir sin el apoyo de su familia. Gracias a eso, hoy disfruta al máximo de desempeñarse en las actividades que más le apasionan. “Estoy haciendo todo lo que he deseado, me estoy dando esa oportunidad de vida para poder compartirla, disfrutarla, que mis hijos hoy por hoy que tengo el apoyo absoluto de mi pareja, mi familia. Yo no hubiera podido hacer nada de esto tiempo atrás, hoy lo estoy logrando y lo estoy haciendo porque tengo un entorno que me protege, que me cuida, que me alienta, que me empuja, que impulsa, que no me jala hacia abajo, que no me tumba, y eso para mí es lo más valioso…”, dijo.

VER GALERÍA