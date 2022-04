Sebastián Zurita explica por qué no tiene novia

Las exitosas carreras que Humberto Zurita y Christian Bach forjaron en la pantalla fueron la mejor inspiración para sus hijos, Sebastián y Emiliano, quienes decideron seguir sus pasos en la actuación. Estos apuestos actores ha demostrado ser dignos herederos del legado familiar, pues ha cautivado al público con su talento y carisma. Y en lo que respecta a su vida personal, ambos han encontrado la realización de diferentes formas, pues mientras el menor de los hermanos disfruta de un sólido noviazgo de años, Sebastián, ha preferido mantenerse en las filas de los solteros. Ante la curiosidad que ha despertado esta situación, el guapo intérprete ha explicado las razones por las que no tiene novia y no está en sus planes cercanos inicar una relación sentimental.

Unidos en un nuevo proyecto, Sebastián y Emiliano acudieron al foro de Ventaneando para hablar de la nueva temporada de ¿Cómo sobrevivir soltero?, la cual acaba de estrenarse. A propósito del tema en torno al cual gira la trama de esta serie, el mayor de los hermanos fue cuestionado respecto a su estatus sentimental. Pati Chapoy le preguntó cómo organizaba sus tiempos en sus proyectos y su vida amorosa. "Hay un asunto que se complica, me imagino, porque ¿cómo le haces por ejemplo con una novia?", preguntó la anfitriona del programa luego de que Sebastián hablara de la serie que hizo en Australia junto a Sigourney Weaver. "Por contrato no puedo tener novia para que puedan seguir saliendo temporadas...", bromeó el primogénito de Humberto Zurita, refiriéndose a su papel en la serie que está promoviendo. Divertido, su hermano comentó que en su caso, no estaba "obligado" a permanecer soltero. "En mi caso yo como estoy detrás de cámaras necesito tener una relación estable para tener los diferentes puntos de vista", expresó a su vez con buen sentido del humor y confirmó que actualmente está feliz en su noviazgo con la actriz Ela Velden. "Ya llevamos casi cuatro años, estamos muy bien", comentó.

Los conductores de la emisión de TV Azteca se manifestaron incrédulos ante la soltería de Sebastián e insistieron en conocer más detalles al respecto, pues señalaron que no es común que un galán como él no tenga novia. "Seguramente la tiene por ahí", expresó Pati. Finalmente, el actor 35 años accedió a compartir lo pormenores de su estatus amoroso y explicó las razones por las que ha preferido no tener novia en este momento. "El problema de estar en esta chamba es que de repente el trabajo, ahorita para mí en este momento de mi vida es enfocarme en la casa productora, en crecer, y obviamente estás buscando tener una relación y buscar a alguien que comparta tu vida pero tú también quieres compartir su vida, entonces con esta chamba es complicado y no le puedes detener a nadie su futuro", expuso y confirmó que por ahora no hay nadie que ocupe un lugar especial en su corazón.

"El hecho de que no tenga una pareja no quiere decir que esté solo", expresó Pati, afirmación con la que Sebastián dejó entrever que estaba de acuerdo. "Hoy en día con esto de las parejas, de si te vas a casar, tener hijos... Creo que esos puntos han cambiado muchísimo hoy en día", reflexionó el actor. Y aunque dejó ver cierta apertura hacia las nuevas dinámicas en las relaciones sentimentales, aseguró que hay algunas con las que no está seguro de tomar parte. "Más y más lo escucho de amigas y de amigos, y es interesante porque incluso cuando hacíamos (la serie) El juego de las llaves nos lo preguntábamos: '¿Entrarías en este rollo...?' Y no sé, no sé si estoy listo para este tipo de cosas... Se tienen que hacer ciertas reglas pero no es para todos", comentó.

El ejemplo de relación que les dieron sus padres

Luego de que los anfitriones mencionaran en la charla la sólida relación que Humberto y Christian mantuvieron por más de 30 años, Emiliano comentó que en su caso, eso ha sido una inspiración en su vida. "Para mí eso es algo que a mí siempre me ha gustado, la idea de una familia", confesó el intérprete de 28 años, quien en redes sociales se ha dejado ver muy enamorado de su novia. Sin embargo, durante la conversación no reveló más detalles sobre sus planes a futuro con Ela y prefirió destacar el hecho de que ¿Cómo sobrevivir soltero? aborda los distintos tipos de relación. Anteriormente, Sebastián se ha referido al gran amor que su madre sembró tanto en él como en su hermano y su papá, un sentimiento que ellos han seguido alimentando ahora que ella no está. “Somos una familia muy unida, obviamente nadie va a poder superar ese amor y ese cariño que tenemos por mi mamá, tampoco podemos dejar y de tener donde vivir, entonces la vida sigue, con las cosas buenas, con las cosas malas”, aseguraba en 2020 en entrevista para De Primera Mano.

