Como pocas veces, Lucero habló de la llegada de sus hijos a su vida

La vida de Lucero sobre los escenarios se cuenta a través de sus éxitos profesionales, pero en el ámbito personal haberse convertido en mamá de Lucero y José Manuel, los dos hijos que procreó junto a Mijares, es un sueño consumado del que se siente enteramente orgullosa. Con la transparencia que la distingue, la cantante abrió su corazón en una reciente charla para compartir detalles poco conocidos de este especial momento que hoy atesora en su corazón, dejando ver parte de esa intimidad que generalmente prefiere mantener bajo reserva. Lo cierto es que con el paso de los años las reflexiones han sido constantes para ella, dando el merecido valor al hecho de haber formado una familia cuando más lo anheló.

Esta vez, Lucero abrió las puertas de su hogar para conceder una entrevista fuera de lo habitual al periodista Alberto Peláez, quien eligió a la también actriz para ser la protagonista de su espacio en YouTube llamado En la cama con. Entrados en la plática y entre confidencias, el comunicador no dudó en preguntarle cuál había sido su momento más feliz en la cama, a lo que ella respondió sin tener la menor duda. “Podría asemejarse a una cama cuando tuve a mis hijos, fueron los momentos más felices e intensos de mi vida. Tal vez no lo he contado tanto, mis hijos no fueron parto natural, mis dos hijos fueron cesárea pero estaba yo despierta. No estaba yo dormida, lógicamente, con una anestesia local que me permitía no sufrir…”, contó.

Al evocar esos instantes que hoy forman parte de sus recuerdos más entrañables, Lucero habló de la inigualable emoción de haber permanecido cercana a sus hijos cuando estos eran muy pequeños, brindándoles todo el cariño y amor necesarios. “Una intensidad y unos momentos…”, afirmó sonriente la estrella, para luego ahondar en la imagen que tiene muy presente de cuando daba cálidas muestras de afecto a los niños. “Ver a tu hijo, a tu hija que te llora y que le abrazas y deja de llorar, yo creo que esos han sido los momentos más felices e intensos de mi vida…”, compartió desde su habitación la llamada Novia de América, feliz de verse realizada en diversos ámbitos, siendo la maternidad una de las facetas que le ha brindado grandes aprendizajes.

Lo más triste para Lucero en una cama

Sincera, Lucero también confesó cuáles han sido esos episodios de tristeza en su cama, un aspecto poco conocido de la intérprete que se caracteriza por ser abierta al hablar de los acontecimientos ligados a su entorno privado. “Lo más triste que me ha pasado en una cama tal vez es cuando te vas a dormir y te llevas los problemas del día a día o las tristezas. En mi vida he tenido pocas pérdidas, la primera fue mi abuela materna, que yo amé muchísimo y que para mí fue muy triste. Y sí, es como que te vas a dormir y si eres creyente rezas y le pides a Dios que tu abuela esté bien…”, reveló.

Como pocas veces, la cantante evocó un recuerdo de cuando estaba en espera de su segundo hijo, José Manuel, y de como este fue un momento agridulce, pues por esos días enfrentó otra de las pérdidas más fuertes de su vida. “Después murió mi papi justo cuando estaba embarazada de José Manuel, y sí, pasé días muy tristes porque sí quería que conociera al bebé y no se dio. Al final creo que yo que como que la cama, la almohada, absorbe un poco de tus sentimientos y de las cosas que vives, entonces la cama es eso, un lugar muy de uno y en donde se comparten energías…”, explicó.

