La increíble celebración de Pascua de las Kardashian

Para los Kardashian-Jenner ningún día festivo es menor. Ya lo han dejado en claro en más de una ocasión, pues para ellas celebrar en familia siempre ha sido muy importante, por lo que suelen hacerlo por todo lo alto. Y como era de esperarse, la Pascua es una de sus celebraciones favoritas, pues resulta ser una fecha en la que pueden consentir a los miembros más pequeños del clan, sobre todo después de haber celebrado esta fecha en años anteriores por separado, debido a la pandemia, por lo que este año todo ha sido a lo grande.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de sus redes sociales, Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, así como Kylie Jenner, compartieron algunos vistazos de la increíble fiesta de Pascua que prepararon para sus pequeños. Como era de esperarse, las hermanas cuidaron hasta el último detalle, por lo que incluso mandaron a hacer huevos de pascua gigantes de chocolate con el nombre de cada uno de los miembros de esta familia.

Como era de esperarse, la búsqueda de huevos de Pascua no pudo faltar, por lo que todos los pequeñitos tomaron sus canastas personalizadas con sus nombres y en forma de conejos y buscaron por todo el enorme jardín del lugar, obteniendo como recompensa un sinfín de regalos como dulces, chocolates, juguetes y libros, además de enormes dispensadores de dulces en forma de esfera para cada uno de los pequeños invitados a la reunión familiar.

VER GALERÍA

A través de las publicaciones que compartieron, pudimos ver a North, Saint, Chicago y Psalm, hijos de Kim Kardashian, convivir de lo más divertidos con sus primitas, True, hija de Khloé, y la pequeña Stormi, hija de Kylie, quien además llevó consigo a su recién nacido, a quien hasta ahora no ha revelado el nombre que ha decidido ponerle y no ha presentado de forma pública, por lo que solo pudimos ver uno de sus piecitos en una fotografía en la que se puede observar que Travis Scott, su padre, lo carga en brazos.

De vuelta a la televisión

Luego de haber concluido su etapa con el reality show Keeping Up With the Kardashians el año pasado, la semana pasada las Kardashian-Jenner volvieron por todo lo alto con un nuevo show inspirado en sus vidas ahora llamado The Kardashians. Como era de esperarse, el estreno de este nuevo programa ha causado revuelo entre los seguidores de esta famosa familia, pues por lo que se ha visto en el primer capítulo que ya se ha emitido y en los avances de esta primera temporada, la trama se centrará en varios temas que han salido a la luz pública sobre la vida de cada una de las hermanas involucradas, prometiendo tener más participación de Kylie y Kendall Jenner, quienes en las últimas temporadas de su reality anterior casi no salían. Es por eso que esta nueva temporada ahondé en temas como el divorcio de Kim con Kanye West, la relación de Kourtney y Travis Barker, así como la complicada situación que viven Khloé con Tristan Thompson. Por otro lado, Kylie también revelará cómo fue que vivió su último embarazo y se espera que sea a través de este show que la menor de las famosas hermanas presente a su bebé.

VER GALERÍA