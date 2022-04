Ariadne Díaz y Marcus Ornellas celebran su séptimo aniversario con los tatuajes más especiales

Sin duda alguna, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. El amor que se tienen ha inspirado a todos sus seguidores, quienes han sido testigos de la linda relación que mantienen, pues a través de sus redes sociales suelen compartir algunos detalles de vida personal, sobre todo cuando se trata de ocasiones especiales o fechas muy importantes para ellos. Tal y como sucedió este domingo 17 de abril, día en el que Ariadne y Marcus han celebrado el aniversario número siete del inicio de su historia de amor, una ocasión en la que ambos han decidido celebrarla de una manera muy especial, pues además del romántico mensaje que Ariadne le dedicó al padre de su hijo Diego, ambos han decidido tatuarse sus iniciales como muestra de que su amor está más fuerte que nunca.

Desde las primeras horas de este domingo, Ariadne y Marcus comenzaron las celebraciones de su séptimo aniversario en una fiesta en la que compartieron con algunos amigos y colegas, y a la que también asistieron algunos tatuadores, quienes imprimieron en la piel de algunos invitados sus diseños. Sin pensarlo, la pareja de actores decidió que era una gran idea celebrar este aniversario tan especial con un tatuaje, por lo que Ariadne se tatuó una M a la altura del tobillo, mientras que Marcus hizo lo propio con una A en el mismo sitio que lo hizo su amada. “Dicen que yo tengo la M de Majin Boo… y Marcus se está haciendo la A de amor propio, de Ariadne el amor de mi vida”, expresó la actriz entre risas en un video que compartieron en sus historias de Instagram y en el que se puede ver a la pareja justo en el momento en el que se están tatuando.

Más tarde, Ariadne hizo eco de esta celebración tan importante para ella y Marcus en su perfil de Instagram, donde compartió todo un álbum de fotografías en el que mostró algunos de los instantes más especiales que ha compartido al lado de su pareja a lo largo de estos siete años. Al pie de la publicación, la protagonista de telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo le dedicó unas lindas palabras a Marcus. “Siete años juntos, un hijo maravilloso, miles de recuerdos juntos y millones de sueños por realizar. Te amo, y aunque en la vida real (a diferencia de en Instagram) hay momentos difíciles, hemos logrado salir adelante juntos y con más amor y comprensión… te amo muchísimo y estoy orgullosa de nosotros y de nuestra familia… ‘Muito amor envolvido’ en nuestras vidas. Te amo Almeida”, compartió la intérprete.

Juntos en todo pero no en el set

Recientemente Ariadne interactuó con su público a través de una transmisión en vivo en el canal de youtube de Tlnovelas, para el segmento Cuando grababa. En esta oportunidad, le preguntaron si trabajaría con Marcus en una misma producción, tal como lo han hecho otras parejas de famosos. Ante esta interrogante, la intérprete de origen tapatío respondió con total sinceridad y dio un rotundo “no”.

Además, dijo que el actor brasileño tiene la misma opinión. “Lo hemos platicado, él dice la misma respuesta”, agregó entonces. “Son tantas horas, es tanto trabajo, yo creo que eso afectaría nuestra relación”, comentó. “Al final del día sería como llegar a casa y como no tener nada nuevo de qué platicar”, expuso. “A mí me encanta que él haga un proyecto y llegue y me cuente y yo tenga también mis propias cosas que contarle”, agregó. No obstante, la guapa intérprete aseguró que respeta a las parejas que comparten créditos, pero reiteró que no cree que sea lo más conveniente en su caso. “Respeto mucho pues cada quien, pero a mí me parece que no sería tan bueno para nuestra relación, como que sí creo que cada uno tendría que tener su espacio”, comentó.

