Christian Nodal confirma que Tini tomará el lugar de Belinda

Un nuevo capítulo se vuelve a escribir en la mediática historia de la separación de Belinda y Christian Nodal, quienes tras dos años de relación y de haberse comprometido decidieron poner fin a su noviazgo. Y es que cuando todo parecía indicar que no había más que decirse sobre esta situación, el cantautor se ha puesto en el centro de atención tras confirmar que, la canción que grabó al lado de su ex, cuando todavía eran novios, finalmente sí será estrenada, pero que decidió sustituir la voz de Belinda con la de otra famosa cantante, dejando en claro así que quiere borrar todo rastro de su relación con la también actriz, tal y como lo hizo con los tatuajes que se había hecho en honor a la protagonista de telenovelas como Aventuras en el tiempo, los cuales cubrió tan solo unos días después de haber confirmado su rompimiento.

En una amena charla que Nodal sostuvo con sus fans a través de Twitch, el intérprete no pudo evitar los cuestionamientos acerca de su relación con la intérprete de temas como Lo Siento y Dopamina, específicamente sobre el lanzamiento de la canción Por el resto de tu vida, algo que esperaban sucediera el pasado mes de febrero y que por obvias razones no sucedió. “Christian, dime si va a salir Por el resto de tu vida”, preguntó al cantante uno de sus fans, a lo que el intérprete sin pensarlo respondió con total honestidad: “Sí va a salir, pero con Tini (Stoessel)”, expresó el artista, dejando en claro que será la hermosa argentina quien sustituya a Beli en esta canción.

Como era de esperarse, la respuesta de Christian no fue muy bien recibida por sus fans, quienes le reprocharon el hecho de que haya sacado a su ex de la canción, por lo que incluso algunos le sugirieron que sería mejor que no estrenara el tema. Ante estas reacciones, el intérprete decidió ahondar más en el tema y expresó: “Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho”, agregó.

Recordemos que tanto Belinda como Nodal habían prometido a sus seguidores el estreno de esta canción el pasado 14 de febrero, en pleno día de los enamorados. Sin embargo, dos días antes del día de San Valentín Christian Nodal confirmó su rompimiento con Belinda a través de un comunicado que lanzó en sus redes sociales. "A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, expresó el cantautor en aquella ocasión. “Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también", agregó Nodal, dejando a todos sus fans a la espera de la esperada colaboración musical que finalmente saldrá a la luz aunque sin la participación de Belinda.

¿De qué trata la polémica canción?

Aunque en el momento en el que Nodal y Belinda confirmaron que grabarían un tema juntos no ofrecieron mayores detalles, a través de un video que compartieron los cantantes en sus respectivas redes sociales los fans pudieron conocer un fragmento de la letra de esa canción, la cual cantaron en aquella ocasión a capella: “Ahora qué hacemos si esto va en serio. El amor solamente pasa una vez en la vida. Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir”.

