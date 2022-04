Vanessa Guzmán pone un alto a sus detractores y explica el cambio en su rostro

Sin apartar la mirada de su objetivo, Vanessa Guzmán conquistó el sueño de convertirse en fisicoculturista, una actividad que además le ha permitido alcanzar el triunfo en varias competencias. Para conseguirlo, la también actriz se sometió a un régimen estricto de dieta y rutinas de entrenamiento, por lo que los resultados fueron evidentes con el paso de los meses, presumiendo un cambio físico que no solo le mereció las ovaciones de sus fanáticos, pues algunos detractores también han lanzado críticas sobre su aspecto. Directa como suele ser, la intérprete no guarda silencio ante los señalamientos, respondiendo una vez más a quienes ahora la han criticado por cómo luce su rostro, tomándose incluso un tiempo para explicar parte de las circunstancias detrás de esta situación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con una nueva competencia en puerta, Vanessa se mantiene enfocada en sus entrenamientos, por lo que algunas personas en redes sociales han afirmado que se percibe distinta, específicamente en las facciones de su rostro, asegurando que estas han cambiado. La ex reina de belleza respondió a estos comentarios, poniendo un alto a quienes suelen lanzar opiniones sobre su cuerpo. “El resultado de un entrenamiento de alto rendimiento (término que aplica solo para la gente que compite) conlleva al exceso de pérdida de grasa con fines de competencia, que bien llevado a cabo te deja ver verdaderas transformaciones a tu cuerpo y todo cambia. ¡Sí, hasta las facciones!”, apuntó la guapa actriz en sus redes sociales, espacio en el que disfruta poner al tanto a sus seguidores de su camino por esta actividad.

En otro momento, Vanessa ahondó en la manera en que este tipo de procedimientos se manifiestan en quienes compiten, haciendo énfasis en el notable cambio que esto tiene en el rostro. “Para todos aquellos que opinan, critican o se justifican pero que al final están muy pendientes de mí, a ese término se le conoce como ‘skull face’ (rostro de calavera) y es más evidente durante ‘peak week’ (la semana pico)”, agregó la estrella de telenovelas como Soltero con Hijas, quien ha encontrado en esta disciplina una pasión que está dispuesta a llevar muy lejos, tal cual lo ha compartido anteriormente, cuando puso al tanto a su público de sus primeros triunfos en las competencias.

VER GALERÍA

¿Se hizo algún procedimiento estético?

En los comentarios relacionados con el aspecto del rostro de Vanessa Guzmán, hubo quienes incluso aseguraron que habría podido haberse tratado de algún procedimiento estético, versiones que la intérprete echó por tierra de una vez por todas. “Quien opine lo contrario desconoce por completo el proceso competitivo y jamás verá los mismos resultados…”, afirmó, para luego ser puntual. “Claro, al menos que tengan mucho relleno de ácido hialurónico, que evidentemente ¡no tengo!”, escribió en su cuenta de Instagram, recibiendo de inmediato todo el apoyo de sus fanáticos y amigos cercanos del medio, entre ellos Lupita Jones, quien le envió un mensaje: ¡Eso! Excelente explicación para aquellos que hablan sin saber de lo que hablan, y el trabajo profesional que hay detrás de grandes resultados como los tuyos”.

Recordemos que meses atrás, Vanessa alzó la voz luego de ser criticada por su apariencia, defendiéndose de quienes suelen enviarle mensajes por las redes. “No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que critica es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte. A las mujeres que me atacan siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre? Tal vez me estás comparando con tu esposo y ojalá que esté como yo’…”, dijo en entrevista con TVNotas en agosto pasado.

VER GALERÍA