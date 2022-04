Cristian de la Fuente sobre la recuperación de su hija: 'Tenemos fe de que va a caminar'

El mes pasado, Cristian de la Fuente vivió la que sin duda fue una de las situaciones más angustiantes de su vida, pues su hija Laura resultó herida de bala durante un intento de asalto mientras estaban juntos en Chile. Afortunadamente, la joven de 17 años fue dada de alta para continuar su recuperación en casa, donde ha permanecido cobijada por el cariño de su papá y su mamá, Angélica Castro. La hija del actor chileno ha dado ejemplo de fortaleza, pues en medio de su convalecencia, asistió con todo y silla de ruedas a la escuela para cumplir con un compromiso académico, algo que que sin duda llenó de orgullo a Cristian. Él, por su parte, fue enérgico al exigir a las autoridades justicia por lo sucedido, y hace poco anunció que los agresores ya habían sido capturados. A más de un mes de aquella situación tan desafiante, el actor ha compartido algunos detalles sobre la recuperación de su hija, y se ha manifestado confiado en que pronto vuelva a caminar.

En un reciente encuentro con la prensa, Cristian compartió algunas actualizaciones sobre el estado de su hija. "Todavía no tiene movilidad completa en la pierna derecha que es la pierna más afectada, donde estró y salió la bala", comentó el galán chileno en declaraciones retomadas por el programa Despierta América. "Pero de a poco a poco la está empezando a mover... Tenemos fe de que va a caminar", expresó el actor. A su vez, contó que Laura se ha propuesto un gran reto que quiere cumplir junto a él una vez que logre recuperarse por completo. "Ella tiene el sueño, se puso en la cabeza que el próximo año quiere hacer una triatlón conmigo", contó.

Cristian contó que aunque su hija ha asumido su situación de manera optimista, también tiene días complicados, pero él y su esposa han estado ahí en todo momento para apoyarla. "Está de buen humor, está con optimismo, tiene días difíciles, pero es un ángel, es una niña maravillosa y le doy gracias a Dios que sigue conmigo", comentó el intérprete. Cuando su hija fue herida el pasado 9 de marzo, el chileno se refugió en la fe, tal como lo dejó ver en sus redes sociales, donde incluso pidió a sus seguidores orar por Laura. Una vez la joven fue estuvo fuera de peligro, el actor agradeció de todo corazón los mensajes de apoyo que recibió en aquellos momentos tan angustiantes.

Han recurrido a la terapia para superar aquella situación

Cristian contó que tanto él como su hija se han puesto en manos de un especialista para lidiar con el duro golpe emocional que significó aquel asalto. "Tanto Laura como yo estamos en terapia, pero hoy mi prioridad es que Laura esté mejor, cuando Laura esté mejor ahí ya me voy a preocupar de estar mejor yo", comentó. Y aunque el actor dejó claro que el bienestar de su hija es lo más importante por ahora, reconoció que fue un shock para ambos el asalto que vivieron. "Obviamente, el que te disparen, el que te apunten con un arma, son cosas que... el ver a tu hija con una bala... Todo lo que hemos vivido ha sido duro para los dos, pero ha sido mucho más duro para Laura", expresó.

De la Fuente se reconoció afortunado de haber librado una situación en la que él y su hija estuvieron al límite. "Yo estoy aquí por suerte, a mí la bala me pasó a tres centímetros de la cabeza, lamentablemente le dio a mi hija", comentó. "Yo hasta el día de hoy hubiera pedido que me diera a mí y no a ella. Yo tengo la suerte de que mi hija está viva y se está recuperando" continuó. El actor contó que esta experiencia tan impactamente influyó además en que se adentrara al activismo para ayudar a personas que vivieron situaciones como la de él y su hija. "Me acercó muchísimo a un grupo de padres que han perdido a sus hijos víctimas de la violencia", comentó. Al hablar de su caso en específico, reveló qué es lo que sigue en el proceso de los agresores que lo atacaron a él y a Laura. "Están presos.. Solo falta terminar todos los pendientes de la investigación para hacer el juicio...", explicó.

