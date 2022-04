Aracely Arámbula, ¿de vuelta a las telenovelas de Televisa?

Luego de que se confirmara que este 2022 se comenzaría con la producción del remake de la exitosa telenovela La madrastra, la cual fue protagonizada por Victoria Ruffo en 2005, han sido varias actrices las que han sonado fuertemente como las posibles protagonistas. Sin embargo, en los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que sea Aracely Arámbula la elegida para este fin, lo que marcaría el regreso de la intérprete a la actuación y a la empresa en la que consolidó su carrera. Sobre todo, después de que la hermosa intérprete fuera vista visitando las instalaciones de Televisa San Ángel en la Ciudad de México, algo que no sucedía desde hace algunos años, pues Aracely tenía un contrato de exclusividad con Telemundo, donde protagonizó varias telenovelas. Además, recientemente, la también cantante se dejó ver en compañía de la mismísima Victoria Ruffo, con quien se encontró en las instalaciones de la televisora, algo que fue tomado como una pista de lo que podría suceder próximamente por todos sus fans.

A través de su perfil de Instagram, Victoria compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver en compañía de Aracely Arámbula y Geraldine Bazán, conviviendo de lo más amenas entre ellas y vistiendo atuendos idénticos: con batas de seda negras, lentes oscuros y un cubrebocas al mismo tono de su bata. Al pie de la publicación, la actriz escribió un mensaje en el que hizo alusión a las telenovelas en las que le tocó hacerla de mamá de ambas actrices, de Geraldine en Victoria y de Aracely en Abrázame muy fuerte. “Mis hijas”, expresó la intérprete en su post.

Por otro lado, Geraldine retomó las fotografías en sus historias de Instagram, mientras aseguraba que por el momento no podía hablar de lo que están preparando las tres actrices, mientras que Aracely expresó el gran cariño que siente por Victoria, así como su alegría por reencontrarse después de muchos años de no hacerlo dentro de las instalaciones de Televisa, pues recordemos que la última vez que ‘La Chule’ participó en una telenovela en esta televisora fue en 2009, en Corazón salvaje.

Si bien, algunos periodistas y publicaciones de Televisa, como los son Pepillo Origel y la revista TVyNovelas han dado por hecho que Aracely Arámbula será la protagonista del remake de este clásico de la televisión mexicana, hasta el momento no ha habido una confirmación de parte de la actriz o de la producción, aunque se espera que el anunció se haga oficial próximamente, pues se espera que las grabaciones arranquen durante la primera semana de junio.

El regreso de Aracely a Televisa que no sucedió

Recordemos que a mediados de junio de 2021, Aracely confesó que había tenido un ofrecimiento para reincorporarse al talento de Televisa, esto al ser invitada por un productor para formar parte de una telenovela. Sin embargo, ese plan no pudo concretarse, y explicó la razón por la cual declinó esta oferta. “Desafortunadamente tuve que decir que no con el dolor de mi alma, a un productor que quiero mucho, mucho, de Televisa, pero justamente se cruzan las fechas del teatro con la telenovela, y sobre todo con la salida al aire, entonces no se puede. Pero no saben las ganas que tengo de estar con ustedes ya en televisión, tanto que me preguntan, ya estaría al aire con ustedes, pero son cuestiones que no dependen de uno…”, dijo en aquella ocasión durante una transmisión en vivo en redes sociales.

