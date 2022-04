Danna Paola sobre el año más difícil de su vida: 'Sabía en mi interior que algo no estaba bien'

Tener claridad sobre las cosas y ganar seguridad personal no fue tarea fácil para Danna Paola, pero nada la detuvo cuando decidió tomar las riendas de su propia vida. Precisamente, fue el año pasado cuando una oleada de cambios llevó a la actriz y cantante a reflexionar sobre lo que quería, llegando a la conclusión de que crecer y madurar a partir de las experiencias puede ser un acto doloroso. A la par de todas esas situaciones, la intérprete ha tenido que hacer frente a la ansiedad, un aspecto que ha marcado su vida desde que tiene 15 años, sin que esto sea impedimento alguno para continuar, pues tiene muy claro que lo más importante es ser mejor persona cada día.

Como pocas veces, Danna Paola se sinceró en una reciente charla para el podcast de Se Regalan Dudas, en donde se abrió de capa para compartir cómo asume hoy el hecho de ser una persona ansiosa, revelando que la transparencia ha sido una de las mejores estrategias para sentirse liberada. “Sufro mucho de ansiedad, tengo ataques de pánico desde los 15 años, y cada vez se han ido aumentando conforme me han pasado situaciones más pesadas, y cuando más grande eres más lo tratas como de esconder y a mí me ha pasado todo lo contrario, más me ha liberado decir: ‘Está bien, me está pasando esto y me voy a dar el tiempo’…”, contó en un instante de la plática, asegurando que gracias a eso le es que hoy puede comunicarse de una manera más efectiva con sus cercanos.

En otro momento, Danna reveló que fue el año pasado cuando se enfrentó a uno de los mayores cambios en su vida, cuando una serie de circunstancias comenzaron a ocurrir. “El cambio más grande que tuve reciente sí fue el año pasado. Tomar las riendas de mi vida, de mi carrera y darme cuenta de muchas situaciones que no estaban bien y correctas y caerme el 20 de: ‘¿Ahora qué hago? Tengo mi futuro aquí (en mis manos)’… Yo sabía en mi interior que algo no estaba bien y que no iba por ahí…”, confesó, asegurando que algo en lo que tuvo que trabajar fue a aprender a decir “no”, pues ceder y asentir todo el tiempo fue algo que comenzó a comprometerla tanto profesionalmente como emocionalmente.

‘Crecer duele’

Para Danna Paola, implementar cambios en su entorno y en su vida fue un aspecto de gran importancia, entre ellos el hecho de haber logrado superar situaciones del pasado como la de aquellas relaciones sentimentales marcadas por la inestabilidad. Agradecida, la cantante abraza así este momento, en el que además tiene la dicha de contar con el apoyo de su pareja. “En mi relación más reciente, el decir: ‘Estoy en una situación en donde esta persona sabe que yo tengo ansiedad, la entiende, la admira’. Porque al final admirar también las debilidades de otra persona es súper mágico y es como decir: ‘Sigue tu voz interior, cree en los cambios’…”, compartió.

Danna además fue puntual al referirse al mayor cambio que hizo en su vida, orgullosa de ser arriesgada y de dejarse llevar por su intuición. “El cambio más grande fue dejar de ser política y correcta, dejar de ser esta Danna cómoda por que crecer duele… realmente yo siempre me había visto como Peter Pan… hay que salir de la zona de confort, hay que salir de esa comodidad, de que la vida no va por ahí. Una frase que me ayudó mucho fue el: ‘No pasa nada’…”, apuntó, afirmando que el último año, a pesar de lo difícil que fue, le permitió ser ella misma y crecer en todos los aspectos.

