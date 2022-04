El novio de Britney reacciona al embarazo de su prometida: 'La paternidad es algo que siempre he esperado'

El 2022 pinta para ser un gran año en la vida de Britney Spears. Y es que tras haber logrado su ansiada libertad, luego de haber vivido bajo la custodia de su padre, debido a una estricta tutela legal que se extendió por más de 13 años, la intérprete de Baby one more time finalmente ha retomado el curso de su vida y de sus decisiones. Algo que quedó en claro con el reciente anuncio de su embarazo, una noticia que sin duda tomó a todos por sorpresa, a pesar de que la ‘Princesa del pop’ había dejado en claro en más de una ocasión su gran deseo de volver a convertirse en madre y de hacerlo al lado de su prometido, el actor Sam Asghari. Tras el anuncio de la intérprete, ha sido su novio quien ha roto el silencio al respecto a través de sus redes sociales, donde se ha mostrado de lo más ilusionado por comenzar esta nueva etapa de vida al lado de su futura esposa, dejando en claro que se encuentra listo para estrenarse como papá.

A través de su perfil de Instagram, Sam compartió una ilustración en la que se puede ver a una pareja de leones cuidando a su cachorro, algo con lo que hizo referencia al apodo con el que suele llamar a Britney, a quien cariñosamente le dice ‘leona’. Al pie de la publicación, el también modelo compartió un emotivo mensaje en el que explicó el significado que tiene para él el poder convertirse en padre. “El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte, llena de amor y respeto”, escribió el actor en las primeras líneas de su mensaje. “La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré en toda mi vida”, finalizó.

Tras el anuncio de los orgullosos padres, las redes sociales han explotado en mensajes de felicitación para la eterna ‘Princesa del pop’, y como era de esperarse han sido varias las celebridades las que se han sumado a la alegría de Britney y Sam por la próxima llegada de su primer bebé en común. Entre los tantos mensajes, ha resaltado en especial el de Paris Hilton, vieja amiga de Spears, y quien se ha mantenido en contacto con la cantante a través de los años, a pesar de la tutela, mostrándole siempre su total apoyo. “¡Felicidades, hermana! Estoy muy emocionada por ti. Te amo”, expresó la socialité en redes sociales.

Fue el pasado 11 de marzo cuando Britney Spears tomó su perfil de Instagram para sorprender a todos sus seguidores con la noticia de su embarazo. Si bien, su mensaje en un principio no era del todo claro, la noticia de su embarazo finalmente se confirmó luego de que la cantante expresara: “Perdí mucho peso para ir a mi viaje por Maui y lo recuperé. Pensé: ‘Caramba, ¿qué le ocurrió a mi estomago?’. Mi esposo dijo: ‘¡No, estás embarazada de comida!’, así que me hice una prueba de embarazo y uhhhh, bueno, voy a tener un bebé…”, escribió la también actriz al pie de una fotografía en la que se podía ver una taza de café y unas flores sobre una mesa.

¿Qué ha dicho Kevin Federline sobre el embarazo de Britney?

El exesposo de la intérprete de Slumber Party y padre de sus dos hijos mayores, Kevin Federline, ha roto el silencio, a través de su abogado, sobre la próxima llegada del bebé de Britney. “Él quiere lo mejor para ella; le desea un embarazo feliz y saludable; y la felicita a ella y a Sam Asghari mientras transitan la emoción de la paternidad juntos”, anunció Mark Vincent Kaplan, abogado del bailarín, en una entrevista que brindó a NBC minutos más tarde del anuncio de Spears.

