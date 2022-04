José Eduardo Derbez se une a su papá en uno de sus proyectos más importantes

Eugenio Derbez no para. Luego de triunfar en los Oscar con la película CODA y casi perderse la ceremonia por estar grabando una nueva película, el intérprete ya tiene en puerta un nuevo estreno. Se trata de la cuarta temporada del LOL, un reality de comedia de Prime Video en el que Eugenio reúne a algunos de los mejores comediantes de México y en el que la única condición para ganar es no reírse. Y aunque en temporadas pasadas Eugenio ha sido el único presentador del show, en esta ocasión ha decidido no estar solo por lo que no ha dudado en invitar a su hijo José Eduardo, quien también es todo un experto en la comedia y la conducción, por lo que esta cuarta temporada pinta para ser muy divertida.

Así lo revelaron Eugenio y José Eduardo a través de un hilarante video, en el que se les puede ver teniendo una conversación por teléfono, y en la que el patriarca del clan le explica a su hijo que necesita hablar con él de algo muy importante. “Creo que ya es hora de que tengamos una plática de padre a hijo. Mira, hay cosas que tienes que saber y que tengo que enseñarte”, comenzó el actor. “No crees que ya es un poco tarde para que me enseñes, además, según yo soy bastante bueno”, continuó el también presentador del programa Miembros al aire, haciendo gala de su buen sentido del humor.

La charla entre padre e hijo continuó y aunque se tornó un tanto confusa en un inicio, finalmente las dudas de José Eduardo fueron resueltas cuando su papá lo invitó a conducir con el exitoso programa de comedia. “No es tan fácil como crees, pero yo puedo ayudarte a perfeccionar la técnica y a practicar si quieres”, continuó Eugenio. “Pa. ¡Qué incómodo!”, agregó José Eduardo. “Justo lo hago para que no te sientas incómodo, no es nada más llegar, quedarte ahí viendo… Hay que saber en qué momento entrar, cuándo provocar una risa”, agregó Derbez para después pedirle a su hijo que se su compañero en esta nueva aventura: “Quiero que seas mi coconductor en esta nueva temporada, pero ¡no llegues crudo eh!”, concluyó el también comediante.

Como era de esperarse, las reacciones de los fans del clan Derbez inundaron las redes sociales, pues como bien se sabe, José Eduardo es uno de los miembros de esta familia más queridos por el púbico, pues se ha ganado el corazón de los televidentes con sus participaciones en series y telenovelas como Renta congelada, El privilegio de mandar y Qué Pobres tan Ricos. Entre los miles de comentarios ha resaltado el de la novia de José Eduardo, Paola Dalay, quien no dudó en mostrar su emoción en la sección de comentarios.

¿Seguirá los pasos de su papá en Hollywood?

Si bien, José Eduardo Derbez está muy orgulloso de los logros de su papá, como su reciente triunfo en los Oscar, el joven actor no tiene entre planes seguir estos mismos pasos, pues está contento con su carrera como lo es actualmente. "Creo que cada carrera es diferente, yo manejo la mía muy diferente a la de él, creo que estoy haciendo las cosas bien, trabajando mucho y esforzándome mucho", expresó en una reciente entrevista con el programa Sale el sol. El pasado mes de febrero, el joven actor reveló que está muy feliz en México, y por ello ha sido el único de los Derbez que no ha buscado instalarse en Estados Unidos. "No soy muy fan de allá… Nada de allá me gusta. A parte, te soy sincero, México a mí me da todo, no tengo por qué irme a buscar a otro lado nada…”, dijo en una charla con Karla Díaz en su canal de YouTube Pinky Promise, en la que también estuvo su hermano Vadhir. “Creo que México es un país que yo amo muchísimo, no podría yo no vivir en México, es un país que me da todo y la gente que tenemos aquí es maravillosa…”, expresó.

