Como nunca, Alex Speitzer se deja ver muy cariñoso con, ¿Shannon de Lima?

Lo que ocurre en el corazón de Alejandro Speitzer sigue generando gran interés entre sus fanáticos, luego de que en días pasados su cercanía con Shannon de Lima se hiciera evidente. Recordemos que tras ser captados disfrutando de un festival de música en Monterrey, la pareja fue abordada por la prensa en el aeropuerto de esa ciudad, aprovechando el instante para preguntarle al actor sobre cómo había surgido el romance entre los dos, aunque se negó de manera rotunda a hablar de su vida privada. Más allá del hermetismo que tanto él como la modelo mostraron ante las cámaras, el intérprete tomó la decisión de dar un vistazo de lo feliz que se encuentra en estos momentos, pues ahora compartió una publicación en sus redes sociales en la que se muestra muy cariñoso abrazando a una mujer, ¿será Shannon?

Como es costumbre, Alex tomó sus historias en Instagram para poner al tanto a sus fans de su día a día, aunque en esta ocasión dio la sorpresa al subir un clip de tan solo unos segundos en los que aparece acariciando a una mujer que lo abraza, sin que esta muestre su rostro. Una pista de que podría tratarse de Shannon es el color de la melena de la chica, que coincide con el que usa en este momento la guapa modelo venezolana, un estilo de mechas rubias más claras en las puntas. De ser así, se trata de otra de las primeras imágenes que el galán de cine, teatro y televisión comparte junto a su nuevo romance, una ilusión que prefiere mantener en privado lejos de la atención que ha generado esta nueva etapa en su vida, misma que coincide con sus recientes éxitos profesionales.

Hace unos días, y mientras disfrutaron de su viaje por Monterrey para asistir al festival Pa’l Norte, Alex mostró también en sus historias un breve video al lado de Shannon, y aunque insinuó que los dos habían coincidido en el evento, varios testigos documentaron la llegada de ambos, haciendo evidente que todo el tiempo permanecieron juntos. “Lo que uno se encuentra”, escribió el intérprete, refiriéndose así a la compañía de la modelo, con quien al parecer continúa de viaje en estos momentos. Por ahora, sus fans permanecen a la espera de conocer un poco más sobre esta historia, pendientes de lo que pueda ser mostrado en las redes sociales.

El día en que fueron captados in fraganti

Luego de divertirse en el festival de música en Monterrey, Alejandro y Shannon no pudieron escapar de las cámaras y los micrófonos del programa televisivo Ventaneando, emisión que los captó por el aeropuerto de aquella ciudad. Sin perder la oportunidad, la reportera del programa televisivo Ventaneando le preguntó al actor cómo s habían conocido, a lo que con toda seguridad respondió: “Nunca he contado nada personal, no te lo voy a contar así”. En ese espacio, la comunicadora reconoció que podría haber sido incómodo para ellos el haberlos perseguido, por lo que procedió a disculparse. De inmediato, Alex agregó: “No, no lo sabes, ojalá que también salga en la nota que llevas grabándonos como una hora, de verdad te lo pido, ya está, gracias por la curiosidad”.

Tras la negativa de Alex a hablar sobre lo que ocurre en su corazón en este instante, la reportera aprovechó para cuestionar a Shannon sobre qué le había parecido Monterrey, a lo que ella respondió: “Me encantó”. Posteriormente, contó a qué bandas del cartel habían ido a ver, sin olvidar pedir a la reportera que dejara de grabar, pues finalmente ya tenía lo que estaba buscando, las imágenes de ambos. “A varios, Hombres G, varios ahí, varios amigos. Ya tienes lo que deseabas. Amor ya”, dijo.

