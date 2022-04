Fernanda Castillo y lo que aprendió del momento más frágil de su vida

En medio de la alegría que trajo la llegada de Liam a su vida, Fernanda Castillo enfrentó un momento que ha descrito como el momento más difícil de su vida, pues derivado de su parto, la actriz sufrió una grave crisis de salud que la puso al borde de la muerte. Por fortuna, Fernanda logró salir adelante y poco más de un año de aquel duro capítulo de su vida, hoy disfruta de su vida en familia al lado de su bebé y de la mano de Erik Hayser, su prometido, sin perder de vista cada una de las lecciones que aprendió a raíz de esta experiencia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, que Fernanda abrió su corazón para hablar de uno de los momentos de su vida más decisivos, un momento en el se probó a ella misma su fortaleza y sus ganas de vivir, pensando siempre en su pequeño y en su pareja. “Estoy enormemente agradecida de estar viva y también de que me haya pasado eso porque si no me hubiera pasado jamás hubiera tenido la certeza -como la tengo hoy en día- de que la vida se acaba en cualquier instante”, comentó la intérprete luego de ser cuestionada por la severa crisis de salud que enfrentó en enero del año pasado. “Uno tiene la idea de que cuando se va a acabar tu vida tienes que sentir mucho dolor o pasan cosas apoteósicas y no, yo no sentía dolor cuando tuve esta complicación tres semanas después del nacimiento de Liam”, agrego.

Fernanda ahondó más en el tema, revelando que, tras haber entendido lo frágil que puede ser la vida, entendió que la felicidad realmente estaba presente en ella y en su entorno, con todos los regalos que la vida le ha dado hasta este momento, y no precisamente algo que tuviera que perseguir. “Estoy feliz en todas las caras de Fernanda y no siempre he estado feliz. Tal vez si no me hubiera pasado algo tan fuerte no sabría que estoy feliz porque estaría pensando que feliz es algo que está más adelante. (Me hace feliz) Poder ver a mi hijo y tener la posibilidad de trabajar y darme mis tiempos y elegir las cosas que hago para poder estar con mi hijo, feliz es tener una pareja que me sostiene, que estuvo conmigo en los momentos difíciles, eso es feliz y yo antes no sabía que eso era feliz”, señaló con una enorme sonrisa en el rostro.

VER GALERÍA

En ese mismo sentido, la actriz reconoció la forma en la que Erik Hayser enfrentó esta situación a su lado, mostrando siempre su mejor cara y dándole el espacio y tiempo necesarios para que ella se pudiera recuperar al 100 y retomar su vida familiar y profesional una vez que ella se sintiera lista. “Erick fue muy paciente y muy sabio en decir: tú necesitas terminar de construir lo que quieres construir para luego construir juntos”, agregó.

Liam, lo mejor que le ha pasado a Fernanda

Hace unos días, Fernanda Castillo asistió como invitada al programa Sale el sol, en donde sostuvo una charla con Juan Soler, en la cual habló de lo que significa experimentar la maternidad al lado de Liam y la forma en la que ha transformado su vida. “Él me ha hecho sentir que soy más fuerte de lo que imaginaba, que soy más especial de lo que imaginaba, me ha hecho sentir que soy la mejor porque soy su mamá, porque él me eligió a mí y es un niño tan especial”, expresó entre lágrimas. “Me emociona, me hace sentir… es como aire fresco y es como un apretujón para el corazón. Es lo más maravilloso que me ha pasado. Ser mamá de este niño, que además siento que es un niño tan especial, es lo mejor que me ha pasado”, agregó. “(Espero) que me recuerde como un ejemplo de un buen ser humano, eso me parece más importante que cualquier otra cosa”, finalizó.

VER GALERÍA