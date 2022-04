La mamá de Christian Nodal revela que tras ser diagnosticada con un tumor en el colon ocurrió un milagro

Estos han sido meses complicados para Christian Nodal, pues tras pasar la página de su mediática ruptura sentimental con Belinda, ahora atraviesa por un complejo episodio familiar, luego de que su mamá, la señora Silvia Cristina Nodal, mejor conocida como Cristy Nodal, comunicara que había sido diagnosticada con un tumor en el colon. Tras ser alertada por los médicos de dicha situación, compartió que fue programada una cirugía con toda inmediatez, no sin antes realizarle algunos estudios para tener claridad sobre el padecimiento. Desde el hospital, ella dio noticias de cómo se encontraba, enteramente agradecida por el favorable resultado de los exámenes a los que fue sometida, celebrando que finalmente todo estuvo de su lado. Al mismo tiempo, reveló que ha luchado contra esta enfermedad desde hace algunos años, aunque nunca ha perdido la fe.

A través de sus redes sociales, Cristy mostró una fotografía que acompañó de un texto, en el que relató de manera breve qué es lo que ocurrió, sin dejar de dar mención a todos aquellos que le han brindado su apoyo. “¡Gracias a Dios por esta oportunidad de vida! Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón. Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerzas y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia que tenía un tumor maligno en el colon, y que tenían que operarlo de inmediato, pero jamás perdí la fe. Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios, al revisar nuevamente, mi colon estaba en perfectas condiciones, dejando a los doctores atónitos. ‘Un caso entre mil’, eso dijeron…”, escribió.

Cristy dijo estar convencida de que Dios nunca se apartó de ella, pues en medio de la incertidumbre recibió la respuesta que la hizo confiar aún más. “¡Los milagros existen! Gracias infinitas por cada una de sus oraciones, a mi familia y a mis padres que no me sueltan de su mano. Este video no lo hago con ninguna finalidad, solo dar testimonio de que Dios existe y es infinitamente bondadoso”, aseguró la madre del intérprete de canciones como De Los Besos que Te Di y Ya No Somos Ni Seremos.

2018, su ‘primera batalla’ contra el cáncer

Horas después de poner al tanto a sus seguidores, Cristy Nodal reveló que fue hace algunos años cuando se le diagnosticó cáncer, por lo que desde entonces ha tenido que permanecer muy pendiente de su estado de salud. “Quiero aclarar que no es la primera vez que lucho contra esta enfermedad (cáncer). En 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad. Las personas que de años me siguen y mis amigos más allegados y mi familia, saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien. Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creíamos que el problema era mi vesícula y unas hernias…”, contó.

La mamá de Christian Nodal también se refirió a la actual crisis de salud que vivió, y cómo fue que comenzaron a presentarse los malestares. “En este mes de febrero 2022 empecé a no tolerar la comida. Ya en el mes de marzo 2022 empecé a decaer horrible. Llegué al grado de no poder comer absolutamente nada, todo lo vomitaba y empecé a desnutrirme y con anemia. Me hicieron una cantidad de estudios donde el diagnóstico nos llevó a que tenía un tumor en el colon…”, relató, agradecida por el vuelco que dio su historia. “Lo grandioso fue que ya para operarme me volvieron a hacer estudios para confirmar y seguir con los procedimientos. Fue ahí donde se dieron cuenta que ya no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema y al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías. A esto yo no le llamo suerte, a esto yo lo llamo ¡un milagro de vida!”, aseguró.

