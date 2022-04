Mauricio Ochmann y Paulina Burrola celebran su primer aniversario

La vida de Mauricio Ochmann atraviesa por un momento muy especial. El actor se encuentra disfrutando el éxito de su más reciente película ¿Y cómo es él?, en la que comparte créditos con Omar Chaparro y Zuria Vega, mientras disfruta plenamente de la nueva oportunidad que se ha dado en el amor al lado de su guapa novia Paulina Burrola. Algo de lo que el intérprete ha hecho eco en sus redes sociales, donde suele compartir algunos detalles de su relación con la guapa modelo, en especial cuando se trata de fechas importantes. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando el intérprete celebró por todo lo alto su primer aniversario al lado de Paulina, una ocasión que ha servido para que el intérprete gritara su amor a los cuatro vientos.

A través de su perfil de Instagram, Mauricio compartió una linda fotografía en la que se dejó ver de lo más sonriente posando al lado de Paulina. Al pie de la publicación, el guapo intérprete dedicó un lindo mensaje a su novia, dejando en claro lo feliz que se encuentra de compartir esta linda etapa de vida a su lado. “Qué bonito amanecer contigo mi amor @paulinaburrola, un año ya caminando juntos de la mano, ¡gracias por estar en mi vida! ¡Eres un ser muy especial y maravilloso! Amo cada día a tu lado. Te amo”, expresó emocionado.

Como era de esperarse, Paulina también se mostró ilusionada por este primer aniversario al lado de su guapo novio, por lo que plasmó en un video algunos de los momentos más importantes de su relación con Mauricio, el cual acompañó de un emotivo mensaje. “¡Feliz aniversario para nosotros! Lo mejor está por venir. Atesoro cada momento a tu lado, gracias por permitirme crecer a tu lado y enseñarme tantas cosas bonitas de la vida. ¡Te amo!”, expresó la guapa modelo.

Por lo que han dejado ver ambos en sus redes sociales, la pareja ha disfrutado de una romántica escapada de fin de semana, en donde han sido consentidos con las amenidades de un increíble resort, en donde pudieron vivir su amor al máximo entre velas, hermosos paisajes y flores.

En su mejor momento

Hace unos días, Mauricio Ochmann fue cuestionado por la prensa sobre su relación con Paulina Burrola, algo de lo que habló de manera muy abierta, admitiendo estar en uno de sus mejores momentos. “Estoy muy contento en todas mis áreas, me siento muy pleno. Ahí está mi hija Lorenza, su mamá, vino mi novia Paulina conmigo; entonces, en lo personal muy contento”, confesó con una sonrisa en el rostro. Al escuchar su respuesta y al verlo tan contento, los medios presentes no dudaron en cuestionarlo respecto a su relación con Paulina Burrola y si es que en medio de este momento de estabilidad ha llegado a pensar en volver a casarse, sorprendiendo a todos con su respuesta: “¡Híjole! ¡No sé, no sé! Yo creo que el matrimonio, como institución, creo que no jala”, expresó de manera tajante. “Pero creo en los rituales y sí creo en la unión de los matrimonios”, agregó.

