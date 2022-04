Aislinn Derbez se relaja en la playa al lado de Kailani, Renata Notni y Diego Boneta

Tal y como lo adelantaba Aislinn Derbez en su pasado cumpleaños, se ha tomado un descanso de la rutina y el ajetreo de la vida diaria para disfrutar al máximo de la compañía de su pequeña Kailani, con quien ha pasado unos días de descanso y relajación en la playa. Y si hace unos días era Mauricio Ochmann quien se les unía en esta aventura, ahora han sido Renata Notni, Diego Boneta y su hermano Santiago los famosos cómplices de Aislinn y Kailani, con quienes han pasado unos divertidos días a la orilla del mar.

Así lo ha compartido Aislinn a través de sus historias de Instagram, donde se ha dejado ver de lo más divertida, contemplando un atardecer al lado de Renata, de su hijita y de los hermanos Boneta, con quien la guapa actriz ha formado una cercana amistad, misma que nació a raíz de los proyectos que han compartido. En las imágenes, se puede observar a Aislinn y Kailani sentadas en la arena, mientras observan a lo lejos a Diego y Santiago, quienes jugaban con uno de sus perritos en el mar. Al lado de ellas, también estaba Renata, quien se dejó ver de lo más relajada, conviviendo con la pequeña Kai.

En otra publicación, Aislinn compartió una linda fotografía en la que aparece posando de los más sonriente al lado de Diego, Renata, Santiago y Kailani, quien sin duda fue la más consentida por ellos durante estos días de playa. Por su lado, el guapo actor de Luis Miguel, la serie y su hermosa novia no dudaron en replicar las publicaciones que hizo Aislinn en sus propias redes sociales, siguiendo la misma línea de discreción con la que han llevado toda su relación.

¿Son gemelas?

Esta no es la primera vez que Aislinn y Renata se dejan ver juntas. De hecho, hace unos meses fueron protagonistas de un divertido momento en redes sociales, en donde se dejaron ver posando juntas de lo más guapas en una serie de fotografías que no pasaron desapercibidas por sus fans. Y es que además de ambas artistas lucían muy guapas en las instantáneas, llamó poderosamente la atención de sus fans el gran parecido que existe entre ellas, algo que los fans de las actrices no tardaron en hacer notar, destacando la belleza de ambas y la profunda mirada verde que comparten. De hecho, fue Renata quien dio pie a todos estos comentarios, pues al compartir las comentadas fotografías en su perfil de Instagram escribió debajo de ellas: “¿Nos parecemos?”.

De inmediato, la publicación de Renata se llenó de distintas reacciones de parte de sus fans, destacando entre ellas las de algunas de sus amigas famosas, como Angelique Boyer, quien comentó: Se parecen, las dos son alucinantemente hermosas y perfectas”, escribió la actriz. Del mismo modo lo hizo Claudia Álvarez, aunque su punto de vista fue distinto al de los demás. “Guapísimas las dos, pero no se parecen”, dijo la intérprete. Sin embargo, fue la respuesta de Vadhir Derbez, hermano de Aislinn, quien hizo reír a todos: “Jajaja, no, obvio no se parecen. Es obvio que la de blanco es mi hermana y la del pelo rojo es Renata”, escribió el joven actor a lo que Notni respondió con varios emojis de risas.