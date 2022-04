Alejandro Fernández protagoniza un tierno momento en el escenario al lado de Cayetana

Para Alejandro Fernández la llegada de Cayetana a su vida ha sido todo un acontecimiento. Y es que fue la pequeña hija de Camila Fernández quien lo convirtió en abuelo por primera vez, una etapa de vida con la que la que 'El Potrillo' se siente muy feliz y la cual está disfrutando al máximo. Algo que quedó en evidencia durante el reciente concierto que ofreció el cantante en Guadalajara, Jalisco, en dónde tuvo la oportunidad de ser cobijado por algunos de sus hijos e incluso poder invitar al escenario a la pequeña Cayetana, quien de una forma muy natural conquistó al público presente con su tierna presencia.

Fue Camila Fernández la encargada de compartir con sus seguidores algunos detalles de la especial participación que tuvo Cayetana en el concierto de su abuelo a través de su perfil de Instagram. En las imágenes se puede observar como la pequeña sale de un costado del escenario, caminando de la mano de Alejandro, quien emocionado presenta a su nieta ante su público, mientras la pequeñita observa atenta desde lo alto del escenario todo lo que sucede entre el público. El intérprete de A qué sabe el olvido no pudo evitar cargar en brazos a su nieta e incluso ponerle el micrófono en la boca, instante en el que la pequeñita expresó unos tierno balbuceos con los que terminó ganándose por completo a todos los fans de su famoso abuelito.

“Ahora sí me hicieron llorar”, expresó Camila al pie de la publicación que compartió en su perfil de Instagram, mensaje que acompañó de una serie de fotografías del momento en el que Cayetana se apoderó del escenario y conquistó a todos con su ternura. Entre los comentarios y reacciones de sus fans, ha resaltado el de su hermana gemela, América Fernández, quien llenó la publicación de su hermana con corazónes, lamentando no haber podido estar presente en aquel momento tan especial: “Me perdí esto…”, expresó América entre emojis de caritas tristes.

Como era de esperarse, el cantante también hizo eco de este tierno momento en sus redes sociales, en donde compartió una serie de fotografías profesionales del momento tan especial que compartió con Cayetana en el escenario. En las fotografías se puede ver al cantante de lo más conmovido, cargando en brazos a Cayetana y compartiendo con ella su micrófono, dejando en claro así la ilusión que le haría el poder ver a su primera nieta seguirle los pasos, tal y como ha sucedido con sus dos hijos Camila y Alex, quienes han comenzado a abrirse paso en el mundo de la música.

El abuelo más guapo y el más feliz

Fue a principios de mayo del año pasado, casi dos meses después del nacimiento de Cayetana, que Alejandro compartió las primeras fotos junto a ella. “La dueña de todas las serenatas que me queden por dar. Bendecido”, escribió entonces junto a las instantáneas. En su publicación, que de inmediato sumó miles y miles de likes, no hicieron falta más palabras, pues la escena no dejó lugar a dudas del inmenso amor del cantante hacia su primera nieta. Si bien es sabido que ‘El Potrillo’ suele ser reservado en lo que respecta a su vida personal, con relación a Cayetana ha sido un poco más abierto, pues ciertamente ha sido casi imposible no gritarle al mundo lo feliz que está como abuelo. “Con la niña, qué te digo, voy a su casa, no hace nada más que comer y dormir y la agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutándola”, confesó el cantante el pasado mes de abril, poco antes de su cumpleaños número 50, en una entrevista para el programa televisivo El Gordo y la Flaca. “Espero el momento en que ella pueda caminar y poder hablar para empezarla a mal educar, que eso va a ser mi tarea”, bromeó sobre sus planes como abuelo. “Creo que estoy en un muy buen momento y estoy satisfecho con todo lo que me ha dado Dios y la vida, estoy súper agradecido, muy agradecido con el nacimiento de mi nieta Cayetana, y no veo la hora para regresarme y poder abrazarla otra vez”, expresó entonces.

