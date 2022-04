Del idilio al desencuentro, así ha sido la relación de Will Smith con la Academia La carrera del actor está llena de interrogarantes tras la bofetada que le propinó a Chris Rock durante los Oscars

Una carrera de 37 años, éxitos musicales, películas taquilleras y una que otra ovación por parte de la crítica marcaron el camino de Will Smith rumbo a los Oscar. El actor había iniciado tiempo atrás una cruzada en busca de la estatuilla dorada, pero su triunfo por su interpretación en King Richard se vio opacado por su “doloroso e inexcusable” comportamiento. La noche de la 94 entrega de los premios de la Academia, el histrión vivió un momento álgido al abofetear a Chris Rock, luego de que el comediante hizo una desafortunada broma sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett. La sanción disciplinaria por su conducta no se hizo esperar: la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas determinó un veto de 10 años, periodo en el que no podrá acudir a ningún evento, de manera virtual o presencial, realizada por la mencionada organización.

El actor marcó un capítulo en la historia de los Oscar, pero no uno que él o cualquier otro quisiera protagonizar. Su reacción ha afectado su reputación, sus relaciones profesionales y su vida privada. A tal punto que mientras la Academia debatía su futuro, las consecuencias de sus acciones ya eran palpables en el terreno laboral con la postergación indefinida de las cintas Bad Boys 4 y Fast and Loose.

La relación de Will Smith con la Academia

El actor, de 53 años, tiene una larga relación con la Academia. Su primer intento por hacerse con el galardón llegó en 2002 gracias a Ali, película en donde encarnó al mítico boxeador Cassius Clay, renombrado como Muhammad Ali, pero fue superado por Denzel Washington, uno de los actores que se acercó a calmar a Smith esa velada tras el percance y le advirtió: “Cuidado, en tu momento más alto es cuando el demonio viene por ti”.

En busca de la felicidad fue el filme que le valió su segunda nominación en la categoría de Mejor actor. La cinta del 2006 no sólo puso a Will en la mira de las altas esferas de Hollywood, también despegó la carrera de su hijo, Jaden Smith. Aunque el premio terminó siendo de Forest Whitaker por su trabajo en El último rey de Escocia.

La tercera -que llegó 15 años más tarde- fue la vencida para Smith, que obtuvo el Oscar por su interpretación de Richard Williams, el padre de las tenistas Serena y Venus Williams. Pese a ello, no será su victoria la que permanezca viva en la memoria colectiva sino el golpe que le propinó a Chris Rock frente a un auditorio atónito que minutos antes había guardado un minuto de silencio para hacer un llamado a la paz.

¿Qué pasará con Will Smith tras el veto?

El también productor no podrá asistir a ningún evento de la Academia, incluidos los Oscar, por 10 años; sin embargo, podrá ser nominado nuevamente durante este periodo y no perderá su estatuilla. Smith se ha librado de sumarse a la lista de los expulsados, en la que se encuentran Harvey Weinstein, Bill Cosby, Carmine Caridi, Adam Kimmel y Roman Ponlanski.

A los cuatro días del incidente ocurrido en el Teatro Dolby, ya había dimitido a su membresía en la Academia, misma que ésta recibió y aceptó de inmediato. “Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto", lamentó. Su renuncia significa que el actor no podrá votar o acceder a las proyecciones previas de las películas que optan a una nominación. Además de que el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG) continúa analizando medidas correctivas para el esposo de Jada Pinkett.

¿Por qué nos causa tanto interés el altercado de Will Smith con Chris Rock?

¿Por qué ganó el Oscar?

A finales de 1980 El príncipe de Bel-Air le abrió las puertas de la industria y él mostró talento, carisma y dedicación con cada guión que llegaba a sus manos. Durante casi cuatro décadas, Will Smith ha demostrado ser un actor versátil; ha pasado de la comedia a protagonizar dramas o películas de ciencia ficción gracias a títulos como Hombres de Negro, Siete Almas, Día de la Independencia, Yo, robot, Soy leyenda o Belleza oculta.

Si bien Benedict Cumberbatch era el favorito de la crítica para ganar el Oscar por El poder del perro, Will Smith tenía a su favor sus pasadas nominaciones, su destacada trayectoria en la música, el cine y la televisión y la opinión favorable de un público que hoy está sorprendido y decepcionado del oscarizado.

